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تنين بحري يأتي على ٢٠ بيتاً محمياً في طرطوس

طرطوس – رفاه نيوف:

من جديد أتى تنين بحري على ٢٠ بيتاً محمياً مزروعاً بالبندورة صباح اليوم، وتحديداً قرى سمريان والخرابة في سهل عكار ضمن منطقة طرطوس.
رئيس دائرة صندوق الجفاف والكوارث الطبيعية في “زراعة طرطوس” الدكتور حيدر شاهين، أكد أن الإحصائيات الأولية، تشير إلى تضرر نحو /20/ بيتاً  بلاستيكياً بنسبة ضرر /50- 90/% وتستمر كوادر صندوق الجفاف بالتعاون مع الوحدات الإرشادية في حصر الأضرار الناجمة عن هذا التنين.
هذا وقد شهدت المحافظة يوم أمس أمطاراً غزيرة، أعلاها في مدينة بانياس 74 مم وبلدة بستان الحمام 59 مم وبلدة عنازة بانياس 58 مم ومدينة القدموس 46 مم وأخيراً في مدينة طرطوس 25 مم.

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