جريمة قتل بشعة هزّت مدينة يبرود

ريف دمشق – علام العبد:

استيقظت مدينة يبرود في محافظة ريف دمشق صباح يوم الأحد الماضي، على وقع جريمة قتل بشعة ومروّعة راح ضحيتها الصيدلانية ميسون السيد أحمد ٥٨ عاماً من أهالي وسكان المدينة، وهي أم لشاب يدرس في كلية الطب البشري وفتاة في الثالث الثانوي.

وأوضحت عضو فرع نقابة صيادلة ريف دمشق الصيدلانية إيمان طه في تصريح لـ”تشرين”،أن المغدورة المشار إليها تمتلك صيدلية في أحد أحياء مدينة يبرود، تعرّضت عند الساعة التاسعة و ٤٥ دقيقة من مساء يوم السبت الماضي، للطعن من قبل مجهول بوساطة سكين كانت بحوزته وأسعفت إلى المشفى، إلا أنها وصلت مفارقة للحياة، وبعد إجراء الكشف الطبي والجنائي على جثة المغدورة، تبيّن أن الجاني وجّه إليها ثلاث طعنات قاتلة، توزّعت على الصدر والبطن والخاصرة، ما أدى إلى إصابتها بنزيف داخلي حاد كان سبباً في فقدانها كمية كبيرة من الدم ووفاتها .

وأشارت طه إلى أن مديرية شرطة منطقة يبرود والجهات المختصة فيها، فتحت تحقيقاً بإشراف النيابة العامة في هذه الجريمة، التي كسرت هدوء المنطقة من خلال الاستماع إلى كل ما من شأنه إماطة اللثام عن هذه الجريمة، وكشف ملابساتها وتحديد هوية الجاني.

وقد لاقت هذه الجريمة استياءً عاماً لدى كل الأوساط الاجتماعية في منطقة يبرود، وطالبوا بإعادة العمل بعقوبة الإعدام، معتبرين أن العقوبة المخففة على القاتل أيّاً كان، وعدم تطبيق عقوبة الإعدام، سمحا بتكرار جرائم القتل.