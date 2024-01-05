إلقاء القبض على عصابة في طرطوس تستأجر السيارات وتبيعها..!

طرطوس- تشرين:

تمكّن فرع الأمن الجنائي في محافظة طرطوس من إلقاء القبض على عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص، وهم المدعوين (أحمد .ص) و(ريان .ا) و(علي .ا).

وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على استئجار سبع مركبات بعقود نظامية من مالكيها، ثم تزويرها بموجب وكالات إلى أسمائهم، وقيامهم لاحقاً ببيعها إلى أشخاص عدة في عدد من المحافظات، وذلك بمساعدة أشخاص متوارين، وعند مطالبة الأشخاص المشترين لهم بإتمام إجراءات فراغ المركبات يقومون بالتواري، وبتدقيق أوضاعهم تبيّن وجود إذاعات بحث عدة في حقهم بجرائم مختلفة منها(النصب والاحتيال والسرقة وتسهيل دعارة وإطلاق نار).

وحسب بيان لوزارة الداخلية، فقد تمّ حجز مركبتين كانتا في حوزتهم، ومصادرة الأجهزة المذكورة، ومازالت الأبحاث مستمرة لإلقاء القبض على المتوارين، وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المُختص أصولاً.