وزير التجارة الداخلية خلال جولته على أسواق بريف دمشق يشدد على التنسيق مع المجتمع المحلي لخدمة المواطنين

ريف دمشق – حسام قره باش:

أجرى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي مساء اليوم، جولة ميدانية واسعة تفقد خلالها عدداً من أسواق قدسيا وضاحية قدسيا بريف دمشق للإطلاع على واقع انسيابية السلع وحركة البيع والشراء فيها ووفرة المواد الغذائية الأساسية والاستهلاكية خاصة تلك المتعلقة باحتياجات العائلة خلال الأعياد.

وتابع في جولته تفقد صالات السورية للتجارة والمواد المعروضة ومخبز ضاحية قدسيا، موجهاً بزيادة كميات الطحين للمخبز لتلبية حاجة المواطنين وتخفيف الازدحام عن المخبز.

وشدد على وضع الأسعار بشكل واضح ومقروء، وعدم عرض المواد الغذائية والحلويات بشكل مكشوف يسيء لصحة المواطن والصحة العامة.

كما دعا خلال الجولة بتأهيل مجمع قدسيا التابع للمؤسسة السورية للتجارة بشكل ذاتي أو بالتشاركية مع الفعاليات وفق الأنظمة والقوانين ليصار إلى وضعه بالخدمة.

ووجه أيضاً القائمين على الصالات وإنتاج وبيع الخبز بتأدية دورهم على أكمل وجه وتقديم الخدمات للمواطنين بالشكل الأمثل ضمن الامكانات المتاحة، مثنياً على جهودهم الكبيرة التي يقدمونها خدمة لعملهم وللمواطن.

ونوه إلى التنسيق مع المجتمع المحلي لتقديم الخدمات للمواطنين بهدف تخفيف الأعباء مشيراً إلى أن الوقت الراهن يتطلب تضافر كل الجهود وخاصة التعاون مع المؤسسات الحكومية للقيام بمبادرات تساهم بدعم الاقتصاد الوطني وإلى استمرار الوزارة بدورها بالتدخل الإيجابي عبر صالات السورية للتجارة وضبط الأسعار بالأسواق وحالات الغش، لافتاً إلى ضرورة أن يكون المواطن شريك مع عمل دوريات حماية المستهلك لنساهم جميعا بضبط المخالفات والحفاظ على استقرار الأسعار بالأسواق كما قال.