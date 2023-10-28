٧٨٣ ألف ليرة سعر غرام الذهب و٢٠٠٦ دولارات سعر الأونصة عالمياً

تشرين:

ارتفع سعر مبيع الذهب اليوم إلى ٧٨٣ ألف ليرة بمقدار ٥ آلاف ليرة عن التسعيرة السابقة، وأعادت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق هذا الارتفاع إلى الصعود الكبير الذي شهده سعر الأونصة عالمياً، إذ وصلت إلى ٢٠٠٦ دولارات، مبينة أن سعر الصرف مستقر.

وبناء عليه سجل سعر مبيع ليرة الذهب مبلغ ٦.٧٤٠ ملايين ليرة.

وفي الأسواق العالمية استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة فوق ٢٠٠٦ دولارات للأونصة، مدعومة باستمرار الطلب على الملاذات الآمنة الذي تغذيه التوترات في فلسطين المحتلة، بينما يترقب المستثمرون اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الأسبوع المقبل.

وربح المعدن الأصفر الذي يعتبر ملاذاً آمناً نحو ثمانية بالمئة أو أكثر من 140 دولاراً منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من تشرين الأول.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) في نهاية تشرين الأول والأول من تشرين الثاني وسط توقعات المتداولين بأن يترك مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة دون تغيير.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 0.1 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 22.81 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 903.95 دولارات كما زاد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1137.62دولار. ويتجه المعدنان إلى تحقيق مكاسب أسبوعية.