من سيفوز في كلاسيكو الأرض اليوم الميرنغي أم البارسا؟

تشرين:

يترقب عشاق الساحرة المستديرة قمة كرة القدم التي تجمع فريق برشلونة الإسباني ضد ريال مدريد اليوم السبت في كلاسيكو الأرض، في الجولة الـ11 من مسابقة الدوري الإسباني في الخامسة والربع بتوقيت مكة المكرمة في ملعب لويس كومانيس الأولمبي .

وسيتولى الجزائري حفيظ دراجي مهمة التعليق على هذه المباراة المنتظرة.

ريال مدريد يملك 25 نقطة في المركز الأول، وبالرصيد نفسه يأتي الحصان الأسود جيرونا، وبرشلونة في المركز الثالث برصيد 24 نقطة، وخلف يأتي أتلتيكو مدريد برصيد 22 نقطة وله مباراة مؤجلة.

ويعد هذا اللقاء فرصة للفريقين للتنافس وتحقيق انتصار جديد يعزز موقعهما في قمة جدول ترتيب الليغا.

فقد حان موعد المباراة التي يترقبها عشاق كرة القدم حول العالم: الكلاسيكو. ستكون هذه المباراة الأولى في الموسم بين ريال مدريد وبرشلونة، وتأتي في إطار منافسات الجولة 11 حيث يبحث رجال كارلو أنشيلوتي عن الفوز في ملعب لويس كومبانيس الأولمبي لتعزيز موقعهم في الصدارة والتحليق بعيداً عن برشلونة.

ويواجه الميرنغي أسبوعاً صعباً مع مباراتين في خمسة أيام. في المباراة الأولى، ضد براغا في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، فاز 2-1 مواصلاً سلسلة انتصاراته في المسابقة. أما بعد ظهر اليوم فهو يريد إضافة فوزه التاسع في الدوري في برشلونة.

أفضل فريق دفاعي

يظهر ريال مدريد مستوى رائعاً في الدفاع. في المباريات العشر التي خاضها، استقبل سبعة أهداف، ليصبح بذلك أفضل فريق في الدفاع في الليغا. إلى جانب ذلك، يقدم أداءً رائعاً في الهجوم، حيث يسجل متوسط 2,1 هدف في المباراة الواحدة.

قال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي “إنها اللحظة المثالية للعب مباراة رائعة. الديناميكية جيدة ونحن متحمسون لخوض الكلاسيكو”. تضم قائمة الإيطالي بيلينجهام ، الذي سجل 11 هدفاً منذ بداية الموسم. سجل البريطاني ثمانية أهداف في الليغا وهو بيتشيتشي المسابقة. كذلك يصل فيني جونيور بلياقة بدنية عالية، وقد اختير أفضل لاعب في المباراة الأخيرة ضد براغا.

برشلونة

الجديد في هذا الكلاسيكو هو الملعب. يلعب برشلونة مبارياته هذا الموسم في ملعب لويس كومبانيس الأولمبي بسبب الأشغال في ملعب كامب نو. ويبدأ الفريق الكتالوني الجولة مع 24 نقطة، بواقع نقطة واحدة أقل من ريال مدريد، بعد تحقيق سبعة انتصارات وثلاثة تعادلات. فاز المنافس في المباريات الخمس التي لعبها على أرضه.