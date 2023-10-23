تشرين -
توحّد الآلية والمرجعية وتبسّط الإجراءات.. دياب: التعليمات التنفيذية للقانون رقم 2…
“المناطق الحرة” تدعو المشمولين بالقانون رقم 18 لمراجعة الأمانات الجمركية…
القطاع الخاص يفوق “العام” بمديونيته للتأمينات الاجتماعية في ريف دمشق..…
12 وحدة لصناعة السجاد اليدوي في طرطوس وصعوبات بتأمين المواد الأولية
(بدل أن يكحلوها أعموها) ..استجرار “تفل” الشوندر يعرقل بيع المقنن العلفي!
أملاً بحصاد وفير للمياه بدرعا… اتخاذ جملة إجراءات لاستقبال الشتاء محسن: تعزيل…
هل يأخذ المرشد النفسي دوره داخل المدرسة أم يقتصر عمله على ملء حصص الفراغ؟
مجموعة “إنسان” التنموية تطلق برامج موجهة لذوي الشهداء وجرحى الوطن
لتلبية احتياجات سوق العمل.. اتفاقية لتأسيس برنامج ماجستير تأهيل وتخصص في قطاع…
في بيان مشترك.. سورية ولبنان تؤكدان على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي ضد الشعب…
ثمة معركة وعي كبرى
اقتصادي أمريكي: سياساتنا الخارجية تدمرنا ببطء وتجرفنا نحو كارثة
«العربي» يبدأ مشواره بلقاء «المجد» في دوري كرة الأولى
«اتحاد الطائرة» يوجّه الدعوة لـ«السلمية والقطيفة» للمشاركة في بطولة الأندية العربيّة