للحيلولة دون غمر الأراضي الزراعية إعادة تأهيل قناة ري طار العلا – العشارنة في الغاب

تشرين – نصار الجرف:

بهدف الحيلولة دون غمر الأراضي الزراعية في منطقة الغاب، والتقليل من الأضرار ولضمان جريان وتدفق مياه الأمطار في قناة ري طار العلا -العشارنة، أنهت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب، أعمال إعادة تأهيل وصيانة قناة الري الجنوبية من شبكة ري طار العلا -العشارنة، التي تروي نحو ١٤٨٤٠ هكتاراً من الأراضي الزراعية في منطقة الغاب في محافظة حماة.

وبين المهندس حسان محفوض مدير الري في الهيئة أن أعمال إعادة التأهيل التي تم تنفيذها بالتعاون مع منظمة الزراعة والأغذية في الأمم المتحدة (الفاو) بطول ٦ كم في المنطقة الممتدة مابين خربة دامس وأصيلة، تضمنت إعادة البلاطات والجدران المتضررة نتيجة الأحداث، إلى سابق عهدها وذلك بطرق وأساليب فنية وضمن المواصفات المعتمدة لضمان جريان وتدفق سلس للمياه دون أي هدر أو فاقد، فضلاً عن صيانة البوابات والأبواب الحديدية على القناة.

وأضاف محفوض إنه يتم حالياً تنفيذ أعمال تعزيل قنوات الري والمصارف المائية لتكون جاهزة لاستقبال أكبر كمية ممكنة من مياه الأمطار في موسم الشتاء الحالي، وتصريف مياه الأمطار والحيلولة دون غمر الأراضي الزراعية، حيث تم تعزيل ٢٠٠ كم من ضمن خطة الهيئة والبالغة نحو ٣٧٥كم، فضلاً عن تعزيل ١٧٠ كم من الأقنية إلى جانب العمل على إزالة السدات عند نهايات المصارف وعلى المصرف الرئيسي والبالغ عددها ٦ سدات رئيسية و٣٧ سدة فرعية.