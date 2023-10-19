المهندس عرنوس يصدر النظام الخاص بقطاع التطوير والاستثمار العقاري

تشرين- غيداء حسن:

أصدر المهندس حسين عرنوس رئيس المجلس الأعلى للاستثمار القرار رقم 1575 تاريخ 15/10/2023 الخاص بالتعليمات التنفيذية للقانون رقم 2 لعام 2023 المعدل لقانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 المتضمن إضافة قطاعي التطوير والاستثمار العقاري و النقل إلى مظلة قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021.

والتي تتضمن أسس تحديد وإحداث مناطق التطوير العقاري، وتصنيف هذه المناطق وآلية ترخيصها وتنفيذها، وشروط وإجراءات منح إجازة الاستثمار لمشاريع التطوير والاستثمار العقاري، والشروط الخاصة بتأسيس شركات التطوير والاستثمار العقاري والشروط الواجب توفرها لدى المطور العقاري شروط مزاولة مهنة التطوير والاستثمار العقاري.

كما تضمنت إجراءات منح إجازة الاستثمار لمشاريع النقل للحصول على مزايا وحوافز الاستثمار وفق الشروط الخاصة، التي تحددها وزارتي النقل والإدارة المحلية والبيئة، كل فيما يخصه.

وطلبت هيئة الاستثمار للاطلاع على التعليمات التنفيذية، والمزيد من التفاصيل زيارة موقع الهيئة على الرابط التالي:.

http://sia.gov.sy/