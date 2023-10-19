شكاوى من عدم التزام السائقين بالتعرفة مستمرة.. رئيس فرع مرور ريف دمشق: دوريات مشتركة مع «التموين» لضبط المخالفين

تشرين – مايا حرفوش:

تكثر شكاوى المواطنين القاطنين في مناطق عديدة بمحافظة ريف دمشق من دون استثناء حول عدم التزام سائقي وسائط النقل العامة بالتسعيرة الرسمية، وتقاضي السائقين تعرفة ركوب مغايرة عن التي صدرت عن المحافظة، مستغلين غياب وضعف الرقابة على خطوط النقل.

عدد من القاطنين في جديدة عرطوز أشاروا في شكوى أرسلوها لـ«تشرين» إلى أن معظم سائقي السرافيس لا يلتزمون بالتسعيرة المحددة، ولاسيما خلال أوقات المساء، إذ يفرض السائقون على الركاب تسعيرة مضاعفة وذلك بذريعة أنهم يحصلون على المحروقات بالسعر الحر.

ويشير عدد من المواطنين القاطنين في بلدة صحنايا بريف دمشق إلى أن هناك تسيباً كبيراً في خط البلدة، إذ لا يلتزم سائقو السرافيس بالتسعيرة الرسمية بذريعة عدم إنصاف التسعيرة المحددة لهم، أضف إلى ذلك عدم التزام السائقين بمسارهم المحدد.

ولعل عدوى عدم التزام سائقي السرافيس بالتسعيرة أصابت عدداً من سائقي النقل الداخلي، وفق ما أكده عدد من المواطنين.

بدوره، رئيس فرع مرور ريف دمشق العميد عبد الجواد العوض أكد أنه فيما يتعلق بضبط تسعيرة الميكروباصات نقوم بدوريات مشتركة مع «حماية المستهلك» ونسأل المواطنين عن دفعهم التسعيرة المخصصة، وفي حال كانت التسعيرة أكثر من المخصص نقوم بإجراء الضبط اللازم بحق صاحب الميكروباص المخالف، وأيضاً لدينا دوريات المباحث التي تقوم بمهامها على أكمل وجه ونتلقى كل شكاوى المواطنين ونعمل على معالجتها بشكل مباشر.