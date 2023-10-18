«طوفان الأقصى» وحرب المصطلحات في ندوة فكرية في درعا

تشرين – وليد الزعبي:

بمناسبة الذكرى الخمسين للنصر في حرب تشرين التحريرية، أقامت شعبة التعليم العالي بالتعاون مع اتحاد الكتاب العرب ومؤسسة أرض الشام في مقرّ كليات درعا في البانوراما اليوم، ندوة فكرية بعنوان “طوفان الأقصى” وحرب المصطلحات سياسياً وتربوياً وأدبياً، وذلك بحضور أمين فرع درعا لحزب البعث العربي الاشتراكي حسين الرفاعي ومحافظ درعا المهندس لؤي خريطة، ومشاركة رئيس اتحاد الكتاب العرب الدكتور محمد الحوراني وأمين شعبة التعليم العالي الدكتور معمر الهوارنة.

وأشار د.الحوراني خلال حديثه في الندوة إلى خطورة تبرير المجزرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني الغاصب وراح ضحيتها المئات من الأبرياء، وكذلك خطورة تبرير الحرب الإرهابية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أهلنا الصامدين في قطاع غزة عبر حرب المصطلحات، لافتاً إلى ضرورة مواجهة حرب المصطلحات وكشف زيف ما يروجه الإعلام الغربي وتعرية المؤسسات التي تدعي حقوق الإنسان، وذلك من خلال نشر التوعية عبر مختلف المنابر بين أبنائنا والحفاظ على الانتماء والهوية الوطنية.

وتطرّق الرفاعي إلى تضامن أبناء شعبنا مع المقاومة الفلسطينية البطلة، والانتصارات التي حققتها من خلال عملية “طوفان الأقصى” ، مستنكراً المجازر البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في غزة، ومؤكداً أن النصر آتٍ لا محالة مهما حاول الأعداء تزييف الحقائق.

من جهته تحدّث د.الهوارنة عن الجانب التربوي من خلال تسليط الضوء على دور الإعلام وتأثيره في الرأي العام في عملية “طوفان الأقصى”، كما تطرق إلى تزييف الحقائق التي ينسجها الإعلام الغربي لتشويه الحقائق، وتناول الحديث عن الكراهية ضد العرب والفلسطينين على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث زادت نسبة الكراهية عن العام الماضي إلى ثلاثة أضعاف.

حضر الندوة أعضاء قيادة فرع حزب البعث العربي الاشتراكي وعمداء الكليات وعدد من المعنيين والمهتمين.