فلاحو الحسكة ينددون بالمجازر الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني البطل

تشرين – خليل اقطيني:

ندد فلاحو محافظة الحسكة بالمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني البطل.

وحيّوا في وقفة تضامنية نظموها اليوم أمام مقر اتحاد الفلاحين في الحسكة الصمود الأسطوري لأبناء فلسطين في وجه الإرهاب الصهيوني المتغطرس، معلنين تضامنهم مع المقاومة الفلسطينية الباسلة التي تلقن الاحتلال الإسرائيلي الهمجي ومن يقف وراءه دروساً بالمواجهة والصمود والنصر على آلة القتل الصهيونية.

وحمل المشاركون في الوقفة العلمين الفلسطيني والسوري واللافتات المعبرة، وهتفوا لشهداء فلسطين معلنين أن دماءهم الطاهرة لا ثمن لها سوى النصر.

وعلى هامش الوقفة أكد رئيس المكتب التنفيذي لاتحاد فلاحي المحافظة عبد الحميد الكركو أن ما يرتكبه العدو الصهيوني الغاشم من مجازر بحق الشعب الفلسطيني يندى له الجبين، وعلى العالم أن يتخذ موقفاً حازماً ضد هذا الاحتلال ومجازره، وآن الأوان لكي تعلن الدول الداعمة للعدو الصهيوني والراعية لجرائمه البشعة ابتعادها عنه، عسى أن تصبح مواقفها منسجمة مع العدالة والإنسانية، وهذه هي الرسالة التي يريد فلاحو محافظة الحسكة إيصالها من خلال هذه الوقفة التي نظموها اليوم.

الفلاح جلال الكوكو قال نحن فلاحي الحسكة تنادَينا اليوم وتركنا حقولنا وحضرنا من قرانا ومزارعنا لنشارك في هذه الوقفة أمام مقر منظمتنا اتحاد الفلاحين، لنعلن شجبنا واستنكارنا الشديدين للمجازر البشعة التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني البطل. وتضامننا مع هذا الشعب المقاوم الصامد، ونعلنها من هذا المكان لدول العالم أن سورية شعباً وقيادةً وجيشاً ومقاومةً كانت وما زالت مع الشعب الفلسطيني حتى تلبية مطالبه المشروعة ونيله حقوقه كاملة.

من جانبه قال رئيس مجلس مدينة الحسكة المهندس عدنان خاجو: حضرنا اليوم لنشارك إخوتنا الفلاحين في هذه الوقفة التضامنية مع أبناء فلسطين وشهداء فلسطين، لنقول إن دماء الشهداء تنتصر فوق التراب الفلسطيني الطاهر، والعدو الصهيوني ينهزم شرّ هزيمة رغم كل ما يرتكبه من مجازر بشعة، ستبقى وصمة عار في وجهه ووجه كل من يدعمه من دول العالم.