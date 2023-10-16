رياضيو طرطوس يقفون تضامناً مع إخوتهم في غزة ودعماً للمقاومة وطوفان الأقصى

تشرين- أحمد بلال:

دعماً وتأييداً لحق الشعب الفلسطيني في أرضه ونضاله ومقاومته المشروعة في وجه العدوان الصهيوني، نظم رياضيو طرطوس وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني أمام الصالة الرياضية في المحافظة حيث رفع الرياضيون أعلام سورية وفلسطين ولافتات داعمة للمقاومة.

وندد الرياضيون بجرائم الاحتلال مؤكدين استنكارهم للأعمال الإجرامية التي يمارسها الكيان الغاصب بحق الأبرياء ومؤكدين وقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني قلباً وقالباً حتى تعود فلسطين حرة مستقلة.

رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي في طرطوس عماد حماد أكد لـ(تشرين) بأن المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني الذي يدافع عن كرامته وأرضه حتى ينال حريته من هذا الاحتلال الغاصب، ونحن أصحاب حق وندافع عن الحق ومهما طال الزمن فإن الحق سينتصر.