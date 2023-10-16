آخر الأخباردنيا الرياضة

رياضيو طرطوس يقفون تضامناً مع إخوتهم في غزة ودعماً للمقاومة وطوفان الأقصى

تشرين- أحمد بلال:
دعماً وتأييداً لحق الشعب الفلسطيني في أرضه ونضاله ومقاومته المشروعة في وجه العدوان الصهيوني، نظم رياضيو طرطوس وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني أمام الصالة الرياضية في المحافظة حيث رفع الرياضيون أعلام سورية وفلسطين ولافتات داعمة للمقاومة.
وندد الرياضيون بجرائم الاحتلال مؤكدين استنكارهم للأعمال الإجرامية التي يمارسها الكيان الغاصب بحق الأبرياء ومؤكدين وقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني قلباً وقالباً حتى تعود فلسطين حرة مستقلة.
رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي في طرطوس عماد حماد  أكد لـ(تشرين) بأن المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني الذي يدافع عن كرامته وأرضه حتى ينال حريته من هذا الاحتلال الغاصب، ونحن أصحاب حق وندافع عن الحق ومهما طال الزمن فإن الحق سينتصر.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار

أمام الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي.. صباغ يطالب بالضغط على المجتمع الدولي…

آخر الأخبار

السفير محمد يقدم لوزير الخارجية التونسي نسخةً من أوراق اعتماده سفيراً لسورية

آخر الأخبار

الرئاسة الروسية تحذّر من تطوّر الأوضاع في قطاع غزة إلى حرب إقليمية

آخر الأخبار

لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشعب تناقش عدداً من القضايا المتعلقة بعمل…

آخر الأخبار
أمام الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي.. صباغ يطالب بالضغط على المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات الصهيونية السفير محمد يقدم لوزير الخارجية التونسي نسخةً من أوراق اعتماده سفيراً لسورية الرئاسة الروسية تحذّر من تطوّر الأوضاع في قطاع غزة إلى حرب إقليمية لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشعب تناقش عدداً من القضايا المتعلقة بعمل وزارة التجارة الداخلية المقداد لنظيره المصري: سبب تفجر الوضع في الأراضي المحتلة هو ممارسات الكيان الصهيوني الإجرامية الشعار: «طوفان الاقصى» هزّ الكيان الصهيوني وأوقع في صفوفه آلاف القتلى والجرحى خلال افتتاح اجتماع اللجنة المركزية للحزب.. عثمان: معركتنا في مواجهة الإرهاب جزء هام من المعركة الكبرى في مواجهة العدو الصهيوني رياضيو طرطوس يقفون تضامناً مع إخوتهم في غزة ودعماً للمقاومة وطوفان الأقصى مجلس الشعب يحيل مشروع قانون جديد للتشريع المائي إلى لجنة مشتركة لإعادة دراسته محامو درعا يتضامنون مع المقاومة والأشقاء في غزة