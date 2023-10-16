في وقفة تضامنية مع «طوفان الأقصى».. محامو الحسكة: اليوم أبطال غزة يَصِلون عظمة الماضي بالحاضر لتشكّل نبراساً لكل شرفاء العالم

تشرين – خليل اقطيني:

تعبيراً عن سخط الشعب العربي السوري، واحتجاجه على العدوان الإسرائيلي الشرس على أهالي قطاع غزه وباقي الأراضي الفلسطينية وما يتعرضون له من مجازر وحشية، وتضامناً مع هذا الشعب في مقاومته للاحتلال، ودعماً لعملية «طوفان الأقصى»، نظّم محامو محافظة الحسكة اليوم وقفة تضامنية أمام قصر العدل للتنديد بالعدوان الإسرائيلي الوحشي، وللتعبير عن الاستنكار لمواقف الدول المؤيدة له، والإعراب عن تضامن المحامين السوريين مع الشعب الفلسطيني في مقاومته المشروعة ضد الاحتلال.

وفي هذه الوقفة أكد المحامي عبد العزيز جاويش رئيس فرع نقابة المحامين في الحسكة والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب لـ«تشرين» أنه في هذه الأيام المجيدة من تاريخنا يرى العالم أجمع ويسمع أن بواسل «طوفان الأقصى» في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة يصلون عظمة الماضي بالحاضر، لتشكّل نبراساً لكل الشرفاء من بعدهم.

وأضاف: اليوم من سورية الصمود، من هذه المحافظة الأبيّة، التي تقارع المحتلين الأميركي والتركي، من ياسمين الغوطة، ورشفة عطر من شذى بردى والخابور، يوجّه محامو سورية عموماً، ومحافظة الحسكة خصوصاً، تحية إكبار وتقدير للمناضلين الشرفاء في فلسطين الحبيبة، مؤكدين وقوفهم معهم في مواجهة هذا العدوان الإسرائيلي الهمجي الوحشي.

بدوره أكد المحامي علي البتورة أن محاميّ سورية ومحافظة الحسكة يعلنون اليوم للعالم أجمع أن العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية مصيره الفشل مهما حاول قادة أميركا و«إسرائيل».

من جهته بيّن المحامي راغب حاجو أن الأرض الفلسطينية تعرف كيف تنجب من يدافع عنها، وفي الطليعة هؤلاء المناضلون الذين يكتبون بالدم أسماءهم رسلاً للنصر المضمّخ بعطر الشهادة.