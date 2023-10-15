صحفيو السويداء ينفذون وقفة تضامنية دعماً للمقاومة الفلسطينية و«طوفان الأقصى»

تشرين- طلال الكفيري:

نفّذ فرع اتحاد الصحفيين في المنطقة الجنوبية بالسويداء اليوم وقفة تضامنية دعماً للمقاومة الفلسطينية، في تصديها لاعتداءات للاحتلال الإسرائيلي، وتأييداً لحق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه.

وأكد المشاركون في الوقفة أن ما يصنع من بطولات اليوم في فلسطين هو أمل بالنصر لجميع الشعوب التي آمنت بالقضية، وقاومت المحتل، وقدمت الشهداء لتحرير الأراضي المحتلة، مشددين على ضرورة النضال والمقاومة، لأن العدو الصهيوني لا يفهم إلا لغة القوة لتحرير جميع الأراضي العربية المحتلة من الجولان السوري إلى فلسطين.

وأشار عضو المكتب التنفيذي في اتحاد الصحفيبن رفيق الكفيري إلى أن صحفيي السويداء جاؤوا إلى هنا ليعبروا عن رفضهم جرائم العدو الإسرائيلي بحق أهلنا في فلسطين وتضامنهم مع الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، ومن هنا من أمام مقر فرع اتحاد الصحفيين في السويداء ندعو جميع الأحرار في العالم للوقوف مع الشعب الفلسطيني المقاوم وقضيته العادلة ودفاعه عن أرضه ومقدساته ضد الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت إلى أن الدم السوري والفلسطيني واحد، وأن العدو الإسرائيلي لا يفهم إلا لغة القوة.

وفي السياق ذاته عبر عدد من الصحفيين عن فخرهم بما يقوم به الشباب الفلسطيني ضد الصهاينة المحتلين، مشيرين إلى أن المقاومة ليست وليدة اليوم، إنما هي عقيدة زُرعت في قلوب الشعب العربي الحر، الرافض لكل أشكال الاحتلال والاستعمار منذ زمن أجدادنا وحتى يومنا هذا، كما ندد الصحفيون بالاعتداءات الإسرائيلية على من يوثّق انتهاكاتها وجرائمها، إذ ارتقى ١٠ شهداء صحفيين منذ بداية عملية «طوفان الأقصى».