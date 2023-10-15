بوتين: شي جين بينغ قائد عالمي حقيقي

وكالات – تشرين:

أضاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على تميز نظيره الصيني شي جين بينغ عن القادة الذين يستعرضون لمدة «خمس دقائق» للتباهي في المحافل الدولية.

وقال بوتين في مقابلة حصرية مع التلفزيون المركزي الصيني اليوم الأحد: إنه لا يتخذ قراراً بدقائق، بل يقيّم الوضع ويحلله وينظر إلى المستقبل، وهذا مهم جداً.

وأضاف بوتين: هذا ما يميز القائد العالمي الحقيقي، على عكس الأشخاص الذين نسميهم بـ«الآنيين» الذين يذهبون للتباهي خمس دقائق في المحافل الدولية ثم يُدبرون من دون أي تأثير.

وأردف بوتين: «بالطبع الرئيس شي جي بينغ مختلف، إنه شامل وهادئ وشريك عملي وموثوق، فعندما نتفق على شيء ما نثق بالتنفيذ الكامل له».

وأشار بوتين إلى أن الكثيرين ينظرون إلى مبادرة «حزام واحد.. طريق واحد» على أنها محاولة للسيطرة على شخص ما، لكننا لا نرى ذلك، بل نرى رغبة في التعاون، لافتا إلى أن «أفكار الاتحاد الروسي في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وأوراسيا الكبرى تتطابق تماماً مع الأفكار الصينية في إطار «حزام واحد.. طريق واحد».