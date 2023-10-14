آخر الأخبارأخبار

الأمم المتحدة: الأوضاع في قطاع غزة كارثية ونقص المياه يهدد حياة أكثر من مليوني شخص

حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» من أن الوضع في قطاع غزة بات كارثياً، مشيرة إلى أن نقص المياه في القطاع أصبح مسألة حياة أو موت لأكثر من مليوني إنسان، وذلك إثر توقف محطة وشبكات المياه العامة عن العمل.
وأكد فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا في بيان نقلته وكالة نوفوستي أنه يجب نقل الوقود إلى غزة على الفور، لأن أكثر من مليوني شخص معرضون للخطر بسبب نقص المياه، داعياً إلى الرفع الفوري للحصار المفروض على المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وأشار إلى أن هناك “حاجة ماسة لتزويد الناس بمياه الشرب الآمنة، لأنه إذا لم يتم ذلك سيبدأ الناس في الموت بسبب الجفاف الشديد بمن في ذلك الأطفال وكبار السن والنساء”.
ويأتي كلام لازاريني عقب تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على الحاجة لضمان الوصول الإنساني الفوري للمساعدات إلى أنحاء غزة لإدخال الوقود والغذاء والماء لكل المحتاجين، قائلاً: “حتى الحرب لها قواعد”، مشدداً على ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان وحماية المدنيين.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار

سورية ترفض سياسات الترانسفير الصهيونية الاستعمارية بحق الشعب الفلسطيني وتطالب الغرب…

آخر الأخبار

معرض لمشاريع النمذجة والمحاكاة والروبوت من ذوي الشهداء والأيتام.. حلول ومشاريع…

آخر الأخبار

من إعلام العدو: بعد الإخفاق لايمكن لـ نتنياهو وحكومته الإفلات من غضب الجمهور.. وأثمان…

آخر الأخبار

الهوية الوطنية “مكوناتها ومهدداتها وسبل تعزيزها”  في جلسة حوارية…

آخر الأخبار
سورية ترفض سياسات الترانسفير الصهيونية الاستعمارية بحق الشعب الفلسطيني وتطالب الغرب بمنع «إسرائيل» من ارتكابها الأمم المتحدة: الأوضاع في قطاع غزة كارثية ونقص المياه يهدد حياة أكثر من مليوني شخص معرض لمشاريع النمذجة والمحاكاة والروبوت من ذوي الشهداء والأيتام.. حلول ومشاريع متكاملة لخدمة قضايا المجتمع من إعلام العدو: بعد الإخفاق لايمكن لـ نتنياهو وحكومته الإفلات من غضب الجمهور.. وأثمان الحرب ستكون مرتفعة مع حزب الله الهوية الوطنية "مكوناتها ومهدداتها وسبل تعزيزها"  في جلسة حوارية باللاذقية «كاونتر بانش» الأمريكي: ما تقوم به «إسرائيل» بحق الفلسطينيين هو إبادة جماعية بمباركة أمريكية حتى في الوديات لا تكتمل اللقاءات... الساحل ينسحب أمام تشرين نادي المحافظة يعتذر عن دوري درجة كرة الأولى ... وهبوط إلى الدرجة الثانية وغرامة مالية بانتظاره حزب الله يدين الجهات الدولية والإعلامية المتسترة على جريمة العدو الإسرائيلي بحق الصحفيين في جنوب لبنان مظاهرة حاشدة في نيويورك دعماً للفلسطينيين