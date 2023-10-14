الأمم المتحدة: الأوضاع في قطاع غزة كارثية ونقص المياه يهدد حياة أكثر من مليوني شخص

حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» من أن الوضع في قطاع غزة بات كارثياً، مشيرة إلى أن نقص المياه في القطاع أصبح مسألة حياة أو موت لأكثر من مليوني إنسان، وذلك إثر توقف محطة وشبكات المياه العامة عن العمل.

وأكد فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا في بيان نقلته وكالة نوفوستي أنه يجب نقل الوقود إلى غزة على الفور، لأن أكثر من مليوني شخص معرضون للخطر بسبب نقص المياه، داعياً إلى الرفع الفوري للحصار المفروض على المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأشار إلى أن هناك “حاجة ماسة لتزويد الناس بمياه الشرب الآمنة، لأنه إذا لم يتم ذلك سيبدأ الناس في الموت بسبب الجفاف الشديد بمن في ذلك الأطفال وكبار السن والنساء”.

ويأتي كلام لازاريني عقب تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على الحاجة لضمان الوصول الإنساني الفوري للمساعدات إلى أنحاء غزة لإدخال الوقود والغذاء والماء لكل المحتاجين، قائلاً: “حتى الحرب لها قواعد”، مشدداً على ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان وحماية المدنيين.