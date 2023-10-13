الحسكة تحتفي باليوم العالمي للصحة النفسية 

تشرين – خليل اقطيني:

بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، نفذ متطوعو وحدة الخدمات المجتمعية والحماية في فرع الهلال الأحمر العربي السوري في الحسكة العديد من الفعاليات، بمشاركة سيدات ويافعين وأطفال من المجتمع المحلي.

وذكر رئيس مجلس إدارة الفرع علي منصور أن هذه الفعاليات بدأت في مركز الهلال الأحمر الكائن في سوق مجلس مدينة الحسكة الغربي، بدعم من الصليب الأحمر الدانمركي. متضمنة عرض فيديو ورسوم وجلسات توعية، بهدف التأكيد على أهمية الصحة النفسية وضرورة اهتمام الفرد بها لارتباطها بالصحة الجسدية وضرورة استشارة المختصين في حال التعرض لمشاكل نفسية.

مبيناً أن الفعاليات انتقلت بعد ذلك إلى مركز الرعاية الاجتماعية. الذي نفذ فيه متطوعو وحدة الخدمات المجتمعية والحماية بدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين فعالية توعوية ترفيهية. تضمنت التعريف بالصحة النفسية وكيفية المحافظة عليها، إضافة إلى مسابقات وأنشطة تفاعلية.

وأكد منصور أن تنفيذ هذه الفعاليات تم بهدف تحسين المعارف وإذكاء الوعي، والدفع قدماً بالإجراءات التي تعزز وتحمي الصحة النفسية للجميع، باعتبارها حقاً عالمياً من حقوق الإنسان المكفولة للجميع، ولكل شخص، أياً كان وأينما كان. الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة النفسية يمكن بلوغه.

مشدداً على أن ذلك يشمل الحق في الحماية من مخاطر الصحة النفسية، والحق في الحصول على رعاية ميسورة ومقبولة وذات نوعية جيدة، والحق في الحرية والاستقلال والإدماج في المجتمع المحلي.