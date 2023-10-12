تشرين -
طهران تقدم أراضيها كممر لتصدير الحبوب الروسية وتوافق على إنشاء عملة موحدة لـ«بريكس»
«المركزي» يستثني الحسابات الجارية بالقطع الأجنبي من سقوف السحب المحددة
احتكار المواد المدعومة والتلاعب بها خط أحمر لحماية المستهلك
تبدأ الأحد القادم.. أكثر من 2.8 مليون طفل مستهدف بحملة التلقيح تحت سن الخمس سنوات
ورشة عمل حول إدارة الموارد الطبيعية في المنطقة الساحلية لتكون بداية إعادة الإعمار
سورية ممرّ معظم أسراب الطيور المهاجرة في العالم.. هجرات دورية وأخرى انتحارية
أعداد الطلاب تتجاوز ثلاثة أضعاف القدرة الاستيعابية للمدارس أحياناً.. اكتظاظ الغرف…
أساليب التوعية الصحية الخاصة بالطفل عبر وسائل الإعلام في ورشة عمل
الوضع غير مقبول.. مع اقترب الشتاء (الخيم التعليمية) في اللاذقية لم تعد حلولاً إسعافية
خروج مطاري دمشق وحلب عن الخدمة جراء عدوان إسرائيلي
سورية تتحفظ على أي عبارات في قرار الجامعة العربية يمكن ان يفهم منها المساواة بين…
أسرار «طوفان الأقصى» استخباراتياً وعسكرياً.. الاحترافية في التخطيط والتنسيق والتمهيد…
انطلاق بطولة تصنيف الأندية في كرة الطاولة للأشبال
في دوري شباب الممتاز .. تغييراتٌ في كادر «الوثبة».. ونقطة مهمّة لـ«الساحل» في ملعبه
فوزٌ بجدارة … «سيدات يد النبك» بطلات الدوري للمرة الأولى تاريخياً
في أي الأعمار نكون أكثر سعادة؟
العلماء يحذرون من خطورة الفيروسات العابرة للزمن
الثقوب السوداء أروع وأغرب الأجسام في الفضاء
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