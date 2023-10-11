وقفة تضامنية لطلاب طرطوس دعماً للمقاومة الفلسطينية وعملية «طوفان الأقصى»

تشرين- نورما الشيباني:

نظم طلاب جامعة طرطوس ومعاهدها والعاملون فيها وقفة تضامنية، نصرة للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة ومساندة لمعركة «طوفان الأقصى»، ورفضاً واستنكارا لممارسات الكيان الصهيوني المجرمة بحق الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى.

وخلال الوقفة التضامنية رفع المشاركون الأعلام الوطنية السورية ورددوا الهتافات الداعمة للمقاومة والمنددة بممارسات الكيان الصهيوني الإرهابية وداعميه، مؤكدين ثقتهم بانتصار سورية وفلسطين على الكيان الصهيوني الغاصب وعودة الأرض إلى أصحابها.

وأكد الطلبة خلال لقاءات «تشرين» مع عدد منهم أن وقفتهم هذه تأتي دعماً للقضية الفلسطينية والمقاومة، وتأكيداً على دعمهم في مطالبهم المحقه ومنها عودة الحقوق المسلوبة إلى أصحابها، مشيرين إلى أن ما أخذ بالقوة لا يُسترد إلا بالقوة، منطلقين من قول قائدنا الدكتور بشار الأسد: إن الله ينصر من كان على حق.

رئيس جامعة طرطوس الدكتور محمد ديوب من طلاب جامعة طرطوس وجّه تحية من طلاب جامعة طرطوس إلى المناضلين وإلى أهلنا في فلسطين المحتلة من أجل التحرير من رتق الاستعمار، مشيراً أن ٧ تشرين الأول ٢٠٢٣ كان انطلاقة جديدة لـ٦ تشرين الأول ١٩٧٣ وتأكيداً بأننا لن نتخلى عن الأرض.

وعاهد الطلبة الله والوطن بأنهم صامدون ومستمرون في مقاومة الاحتلال الصهيوني وأذنابه في بلدنا حتى تحقيق النصر الذي بات قريباً.