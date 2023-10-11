مياه الشرب غائبة عن قرية المنيذرة منذ أكثر من شهر

تشرين- طلال الكفيري:

لاتزال أزمة المياه الخانقة تفرض نفسها كواقع مُسلّم به على اهالي قرية المنيرة، الواقعة إلى الجنوب من مدينة السويداء، نتيجة لتعطل بئرها الارتوازية الوحيدة المخصصة لمياه الشرب منذ أكثر من شهر.

يشير أهالي القرية لـ” تشرين” إلى أن عدم إصلاح هذه البئر، التي تعد بمنزلة المصدر الإروائي الوحيد للقرية، دفع الأهالي للبحث عن مصادر مائية بديلة تطفئ ظمأهم، فكانت وجهتهم الصهاريج الخاصة، التي أثقلت كاهلهم مادياً، من جراء أسعارها المرتفعة، ولاسيما بعد أن وصل ثمن نقلة الصهريج الواحدة سعة 20 برميلاُ إلى 175 ألف ليرة، ما أبقى أغلب سكان القرية عاجزين تماماً عن شرائه، من جراء عدم مقدرتهم مادياَ على دفع ثمنه، ولاسيما أن الأسرة الواحدة تحتاج إلى أكثر من نقلة شهرياُ.

واذا كان لابد من الشراء، فالحل الوحيد مالياً اشتراك كل أسرتين على شراء نقلة واحدة.

وطالب الأهالي بضرورة الإسراع بإصلاح المضخة الغاطسة للبئر بأسرع وقت ممكن، لما لهذه البئر من حاجة ملحة.

وفي هذا السياق، أوضح مدير عام مؤسسة مياه السويداء المهندس وائل الشريطي أن توقف بئر المنيذرة مرده إلى احتراق المضخة الغاطسة، وحالياً تقوم المؤسسة بتأمين مياه الشرب للأهالي من آبار مياه صلخد، ريثما يتم إصلاح البئر.

ولفت إلى أن المؤسسة تسعى جاهدة لصيانة أكبر عدد ممكن من الغواطس المعطلة، بهدف إعادتها للخدمة، إذ تم وضع “35 ” بئراً ارتوازية بالاستثمار خلال شهر أيلول الماضي بعد توقفها عن العمل لأسباب تتعلق بالشبكة الكهربائية، وذلك بالتنسيق مع فريق المياه بفرع الهلال الأحمر في السويداء والمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي.

ونوه بأن المؤسسة تعمل على صيانة باقي الآبار المعطلة من خلال تسيير ثلاث ورش فنية لإصلاحها.