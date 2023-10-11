الكرواتي «مودريتش» على خلاف مع «أنشيلوتي» في الملكي  

تشرين:

اعترف الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، عقب المباراة أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا، بأن النجم الكرواتي لوكا مودريتش «غاضب بعض الشيء» من الدقائق القليلة التي يحصل عليها منذ بداية موسم 2023/24

غضب قائد منتخب كرواتيا حقيقي، وليس فقط بسبب نجومية اللاعب، ولكن أيضاً بسبب الوعد الذي لم يتم الوفاء به من قبل المدرب الإيطالي.

وكان لدى صاحب الرقم «10» عرض كبير من السعودية وفكر في الموافقة عليه، لكنه في النهاية بقي في العاصمة الإسبانية، لأن أنشيلوتي أكد له أنه لا يزال يعول عليه وأنه عنصر مهم جداً في مشروعه.

ومع ذلك، فقد شارك أساسياً في مباراة واحدة فقط من المباريات الأربع الأولى بالليغا، وخلال فترة الاستراحة الدولية، أعرب مودريتش لأنشيلوتي عن قلقه، ولم يتغير رد المدرب: طمأنه وذكّره بأن الموسم طويل جداً.

وبعد العودة من المشاركة مع المنتخب، تأكد المؤكد بأن مودريتش لم يعد أساسياً، وبات اللاعب الثاني في مركزه بريال مدريد, ولعب «الميرينغي» 6 مباريات ولم يشارك فيها الكرواتي إلا في 179 دقيقة (نحو 33% من الإجمالي).

وانخفضت أرقام مشاركة قائد منتخب كرواتيا مع فريق العاصمة الإسبانية مقارنة بالمواسم الأخيرة، وضع اللاعب يمكن معالجته، فإنه يذكر أيضاً أن إنتر ميامي مهتم جدا بالحصول على خدماته ووضع على الطاولة إمكانية تغيير المشهد في الميركاتو الشتوي.