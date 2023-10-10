تأهيل 40 مدرسة.. الانتهاء من مبادرة “مدرستي هويتي” في اللاذقية

تشرين- نهلة أبو تك

ضمن مبادرة جسور الخير التي أطلقتها الإمارات العربية المتحدة لدعم المتضررين من الزلزال في اللاذقية، اعلن اليوم الانتهاء من مبادرة مدرستي هويتي التي من خلالها تمّ تأهيل 40 مدرسة.

وأكدّ نائب الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي راشد المنصوري في تصريح ل”تشرين” أهمية مبادرة “جسور الخير” التي تقوم بها الإمارات للأشقاء في سورية لتقديم المساعدة وإزالة مايمكن إزالته من الأضرار التي لحقت بهم، مضيفاً: أهم هذه المبادرات مبادرة مدرسة هويتي التي تمّ خلالها تأهيل وصيانة مايقارب 40 مدرسة.

وأعرب المنصوري خلال زيارة مع الوفد الإماراتي ومحافظ اللاذقية المهندس عامر هلال، لمدرسة محمد مهنا في جبلة عن سعادة الوفد بإعادة تأهيل هذه المدرسة على أمل أن تستمر هذه المبادرات مستقبلاً.

و قام الوفد الإماراتي بزيارة المتضررين جراء الزلزال في حي الغراف، بالإضافة لزيارة أحد الأطفال المصابين جراء الزلزال، وتم علاجه في دولة الإمارات.

كما تفقد وفد الهلال الأحمر الإماراتي الأماكن التي تمّ تخصيصها كسكن بديل للمتضررين من الزلزال، وهي سبع مناطق منها قرية سطامو والغراف حيث وصلت نسبة التنفيذ في هذه المواقع الى 70% .

وضمن جولة الوفد، زار مشفى الأطفال والتوليد في مدينة اللاذقية حيث اطلع على حاجة المشفى بالأخص قسم الحاضنات، وتعهد بدعم المشفى من خلال مبادرات “جسور الخير”.

بدوره أعرب محافظ اللاذقية عن تقديره لدعم دولة الإمارات التي هبت لتقديم يد العون والمساعدات الإنسانية والإغاثية منذ اللحظات الأولى لوقوع كارثة الزلزال.

وأكدّ هلال أنّ زيارة وفد الهلال الأحمر الإماراتي تأتي لمتابعة “مبادرة الخير” التي أطلقتها دولة الإمارات الشقيقة لمساعدة الشعب السوري، ولا تزال مستمرة بتقديم شتى أنواع الدعم، مشدداً على متانة وعمق العلاقات السورية- الإماراتية.

وكان وصل صباح اليوم إلى محافظة اللاذقية وفد من الهلال الأحمر الإماراتي يضم الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي عبدالله الجنيبي يرافقه نائب الأمين العام للهلال الأحمر راشد المنصوري، إضافة الى عدد من المتطوعين من دولة الإمارات لمتابعة المبادرات المتواصلة لدعم المتضررين من الزلزال.