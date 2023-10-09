الصين تنهي الآسياد بـ 201 ميدالية ذهبية

تشرين:

أنهت الصين التي استضافت دورة الألعاب الآسيوية في صدارة جدول الميداليات، برصيد 201 ميدالية ذهبية قياسية، بينما نالت التايوانية غو شياو شوانغ الذهبية الأخيرة في نسخة “هانغجو” أمس الأحد.

وفازت غو بذهبية وزن تحت 50 كغ في الكاراتيه بتفوقها على الكازاخستانية مولدير تشانغبيرباي، وقبلها فازت اليابان على ماكاو وظفرت بذهبية الكاتا للرجال، حيث أسدلت منافسات الكاراتيه الستار على أكثر من أسبوعين من المنافسات في الألعاب الآسيوية، التي شارك فيها 12 ألف رياضي ورياضية، في 40 رياضة.

وحصدت الصين رقماً قياسياً من الميداليات الذهبية بلغ 201 متخطية رقمها السابق الذي حققته في نسخة “غوانغجو” على أرضها في 2010، عندما فازت بـ199 ميدالية ذهبية.

ونالت الصين في نسخة العام الحالي 111 فضية، و71 برونزية، وبلغ رصيدها 383 ميدالية من مختلف المعادن.

وأنهت الصين الدورة بفارق كبير عن اليابان التي حصدت 188 ميدالية، بينها 52 ذهبية فقط، وكوريا الجنوبية التي ظفرت بـ190 ميدالية، بينها 42 ذهبية.

وكسبت الصين ذهبيتها الأولى في الدورة الحالية في التجديف، أمّا الميدالية الذهبية الـ201 فكانت في حوض السباحة، ومسابقة السباحة الإيقاعية عبر فينغ يو.

وقالت يو، “كانت لدينا كثير من التوقعات لهذه الألعاب، وكنا نأمل حقاً أن نحقق أداءً جيداً، مضيفة “لكنّنا لسنا راضين عن بعض العروض اليوم، لذلك لا يزال الجميع متوترين بعض الشيء”.

وأنهت “نحن سعداء جداً بالتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية التي ستُقام في باريس”.