اتحاد الصحفيين: طوفان الأقصى تفتح الطريق لتحرير فلسطين

أكد اتحاد الصحفيين أن الإنجاز النوعي للمقاومة الفلسطينية في عملية طوفان الأقصى سيؤسس لمرحلة نضالية جديدة ضد الاحتلال الإسرائيلي، ويفتح الطريق أمام تحرير فلسطين.

واعتبر الاتحاد في بيان تلقت سانا نسخة منه أن هذه العملية ستؤسس لمرحلة جديدة في المقاومة والنضال ضد الاحتلال، لافتاً إلى تزامنها مع ذكرى حرب تشرين التحريرية التي فتحت عصراً جديداً في المواجهة مع العدو الصهيوني، وأسست القواعد العملية لحركات المقاومة التي تناضل من أجل تحرير فلسطين.

وأوضح الاتحاد أن العملية هي نتيجة طبيعية لتمادي العدو الصهيوني في ارتكاب المجازر بحق الشعب الفلسطيني، واعتداءاته المستمرة وتدنيس الأقصى الشريف وانتهاك حقوق الأسرى والاستمرار في سياسته الاستيطانية.

وعبر الاتحاد عن دعمه الكامل لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة والرد على جرائم الكيان الصهيوني المتكررة، بكل الوسائل المشروعة التي كفلتها المواثيق والمعاهدات الدولية، داعياً المنظمات الإقليمية والدولية إلى العمل على حماية هذا الشعب الأعزل الذي تستهدفه آلة الحرب الصهيونية.