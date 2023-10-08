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وزير خارجية أبخازيا يؤكد في اتصال مع المقداد إدانة بلاده للاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية بحمص

أكد وزير خارجية أبخازيا أينال آر دي زينبا إدانة بلاده للاعتداء الإرهابي الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص وعائلاتهم يوم الخميس الماضي.
وفي اتصال هاتفي مع وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد، أشار الوزير دي زينبا إلى أهمية تضافر كل الجهود الدولية من أجل القضاء على آفة الإرهاب المدعومة من قبل الدول التي تستهدف حرية الشعوب ونضالها، لافتاً إلى أهمية تعزيز العلاقات بين أبخازيا وسورية في مختلف المجالات، من خلال إعداد البرامج التي تتضمن عملاً فاعلاً في هذا الاتجاه.
من جانبه، أعرب الوزير المقداد عن امتنانه لمشاعر التضامن التي عبّر عنها الوزير الأبخازي وإدانته للاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية في حمص، مؤكداً أن العمل الدولي المشترك ضد الإرهاب سيضمن غداً أكثر أمناً للبشرية جمعاء، ومرحباً ببذل جهود حثيثة من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين.

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