رداً على اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي… المقاومة الفلسطينية تطلق عملية طوفان الأقصى

رداً على اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى والاعتداء على الفلسطينيين، أطلقت المقاومة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة عملية “طوفان الأقصى”، واستهدفت المستوطنات الإسرائيلية في محيط القطاع وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 بآلاف الصواريخ.

كما أعلنت المقاومة الفلسطينية حالة الحرب المفتوحة ضد قوات الاحتلال في كل مناطق الضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن المقاومة الفلسطينية استهدفت بآلاف الصواريخ مستوطنات الاحتلال في (تل أبيب) وعسقلان بالأراضي المحتلة عام 1948 وعلى أطراف القطاع، وذلك رداً على جرائمه المتواصلة بحق الفلسطينيين.

وأشارت إلى تمكن المقاومة من أسر جنود للاحتلال الإسرائيلي خلال عمليات اقتحام قامت بها المقاومة لبعض المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، حيث تدور اشتباكات بين المقاومين وجنود الاحتلال فيها، كما تمكنت المقاومة من السيطرة على آلية للاحتلال خلال عمليتها في غزة.

وأقرت وسائل إعلام العدو الإسرائيلي بأن عددا غير مسبوق من الصواريخ استهدف المستوطنات الإسرائيلية، وأن صافرات الإنذار لا تزال تدوي فيها وتم فتح الملاجئ، معلنة عن مقتل العديد من المستوطنين وإصابة آخرين.

كما أغلقت قوات الاحتلال جميع الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة القدس المحتلة، ومنعت التنقل منها وإليها بشكل كامل.

وكان استشهد فلسطينيان، وأصيب خمسة آخرون اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة المحاصر.