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الرئيس الأسد يتلقى برقية تعزية من رئيس الوزراء العراقي بشهداء الكلية الحربية

تلقى السيد الرئيس بشار الأسد برقية تعزية من رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بشهداء الاعتداء الإرهابي، الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص أمس.

وقدم رئيس مجلس الوزراء العراقي خلال البرقية مواساته بضحايا الحادث الإجرامي الذي استهدف طلاب الكلية الحربية في حمص، معبراً فيها عن تعازي ومواساة العراق حكومة وشعباً للشعب السوري الشقيق، وتعاطفه مع ذوي الشهداء والجرحى.

وأكد السوداني وقوف العراق مع الشعب والحكومة السورية في مواجهة الإرهاب وقوى التطرف والإجرام، داعياً للشهداء بالرحمة وللجرحى بالشفاء العاجل.

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