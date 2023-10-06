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الصحة: ارتفاع عدد شهداء الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية بحمص إلى 89 شهيداً

أعلنت وزارة الصحة في حصيلة غير نهائية، عن ارتفاع عدد شهداء الاعتداء الإرهابي الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص إلى 89 شهيداً منهم 31 من النساء و5 أطفال .

وأشارت الوزارة في إعلانها على قناتها الرسمية في التلغرام إلى أن عدد الإصابات بلغ 277 إصابة .

وكان وزير الصحة الدكتور حسن الغباش أوضح أمس في اتصال مع القناة السورية أنه فور وقوع الاعتداء الإرهابي الجبان استجابت منظومة الإسعاف لتؤدي واجبها، حيث استنفرت جميع المشافي المدنية سواء التابعة لوزارة الصحة أو لوزارة التعليم العالي، وكذلك المشفى العسكري، مشيراً إلى أن وضع الجرحى متفاوت الخطورة، كما أن الكوادر الطبية جاهزة ومستنفرة لتقديم جميع المستلزمات الطبية والجراحية المطلوبة، واستطاعت الإحاطة بجميع الإصابات.

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