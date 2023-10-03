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الشرطة يتصدر الترتيب العام بجودو الجمهورية

تشرين- سامر اللمع

تصدر فريق الشرطة المركزي بطولة الجمهورية للشباب والرجال والشابات والسيدات للجودو، والتي أقيمت بدمشق.

حيث نال لاعبو  فريق الشرطة للشباب والشابات 6 ذهبيات وفضية وبرونزية والبداية مع ذهبية وزن
٥٥ كغ لماهر زكريا وذهبية وزن ٦٠ كغ لمنير المنجد وعلي عبد الحق فضية الوزن نفسه وذهبية وزن ٦٦ كغ محمد هلال ووزن٧٣ كغ لمحمد شاكر المصري ووزن
٨١ كغ عمر شحادة ووزن ٩٠ كغ مجد قدور.
أما في فئة الشابات فتمت المشاركة  بلاعبتين وزن ٦٣ كغ عبر ساندرا عبيد التي نالت ذهبية وزنها ووزن ٥٢ كغ فهيدة الحمصي التي حققت البرونزية.
وفيما يخص نتائج منتخب الشرطة للرجال فقد أحرز لاعبوه ٦ ذهبيات و٤  فضيات ففي وزن ٦٠ كغ نال منير المنجد  فضية وفي وزن٦٦ كغ إحسان نجم فضية، وفي وزن ٧٣ كغ حسن بيان ذهبية
ومحمد المصري فضية الوزن نفسه
٨١ كغ مؤيد الطباع ذهبية، وفي وزن
٩٠ كغ محمد الخانجي نال ذهبية وكذلك
عبد السلام قدور في وزن ١٠٠ كغ.

أما نتائج فريق الشرطة للسيدات فقد حلت آية الأحمد بالمركز الأول بوزن ٦٣ وكذلك ندى الحسن وزن ٧٠ كغ أما صباح الخضر فنالت فضية وزن ٧٨كغ.

وبهذا حقق منتخب الشرطة الترتيب العام على مستوى الجمهورية بعد فرض الهيمنة والسيطرة على جميع الأوزان.

يشار إلى أن الكادر التدريبي لمنتخبات الشرطة يتألف من بشير عاشور -جمال عبد الحق – ياسر الحموي – أزهر جليلاتي – عبد الوهاب عبيد ومشرف اللعبة محمد علي الصالح.

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