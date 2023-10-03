«أهلي حلب» في مواجهة صعبة مع «الكهرباء العراقي» في الاتحاد الآسيوي

تشرين- سامر اللمع:

يلتقي اليوم أهلي حلب ممثلنا الثاني في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي في كرة القدم في ثاني جولاتها مع الكهرباء العراقي في السعودية التاسعة ليلاً، وتسبقها في السابعة مساء مباراة الكويت الكويتي والوحدات الأردني في المجموعة ذاتها.

أهلي حلب خسر الافتتاح مع الوحدات بهدف، بينما أنهى الكهرباء العراقي لقاءه الأول سلبي النتيجة أمام ضيفه الكويت الكويتي.

الأهلي استعد داخلياً للقاء اليوم من خلال مباراة مع جاره الحرية في المرحلة الثانية من الدوري المحلي، وأنهاها لمصلحته بهدف.

التعويض واجب اليوم لدخول أجواء المنافسة منذ البداية، وهذا أمل الجمهور الذي ينتظر تحقيق نتيجة طيبة مشرفة لأبناء المدرب معن الراشد الذي تنتظره مهمة صعبة بلا أي شك.

و قائمة أهلي حلب تضم كوكبة من نجوم كرتنا يأتي في مقدمتهم«شاهر الشاكر – فادي مرعي – محمد حسوني في حراسة المرمى، وزكريا حنان – محمد ريحانية – حسن الضامن – أمجد فياض – حسن دهان – حمزة حج ديبو – محمود النايف – فيكتور أباتا – عبد الله نجار – شادراك – أحمد الأحمد – إبراهيم الزين – زكريا عزيزة – أحمد حمو – مصطفى تتان – عامر فياض – علي رينة – أنس دهان – محمود العمر – حمزة سواس – أبو بكر كامارا».

بدوره، يرى العراقي لؤي صلاح مدرب الكهرباء، أن وصول فريقه في وقت مبكر إلى مدينة مكة المكرمة في السعودية يعد عاملاً إيجابياً، لمساعدة كتيبته على الظفر بنقاط مواجهة أهلي حلب .

وقال صلاح : «وصول فريقنا إلى مكة المكرمة مبكراً يعدّ عاملاً إيجابياً، خصوصاً مع ارتفاع نسبة درجة الرطوبة».

وأضاف: «فريقنا جيد، وتحضيراتنا للمباراة أيضاً مثالية، لكن مازلنا في طور الإعداد، ونأمل أن نقدم أقصى ما لدينا في سبيل تحقيق الفوز».

وتابع: «اتحاد حلب من الأندية المحترمة، كذلك مستوى اللاعب السوري مقارب لمستوى نظيره العراقي».

وختم: «نأمل أن نقدم مستوى يشرف الكرة العراقية وتحقيق أول انتصار لنا في البطولة الآسيوية».

من جانبه، قال حارس مرمى الكهرباء عمار علي: «تحضيراتنا للمباراة جيدة جداً، والفريق في أتم الجاهزية، والجميع يأمل تحقيق الفوز الأول”.

وتابع:«الطاقم الفني أعد لنا منهجاً متكاملًا للمباراة، وشرح لنا مكامن القوة والضعف في الفريق المنافس».

ويحتل الكهرباء المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد نقطة وحيدة بعد التعادل السلبي مع ضيفه الكويت الكويتي، بينما يقبع اتحاد حلب في المركز الرابع من دون نقاط بعد الهزيمة أمام الوحدات الأردني.