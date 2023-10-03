المخللات على الطريقة السورية طعم لا يُقاوم… لكن احذروا الإكثار منها

لا يمكن الاستغناء عن طبق المخللات كمقبلاتٍ وأطباق جانبية في وجبات أغلب السوريين اليومية، وهناك عدة طرق لتحضير المخللات، وكل أحد منا يحضرها بالطريقة التي تناسبه مع بعض الإضافات مثل الفلفل الحار، والثوم، والليمون حسب الرغبة، وقد لا تختلف أساسيات تحضير المخلل كثيراً من دولةٍ إلى أخرى؛ لأن بعض المكونات تعد مكونات ضرورية لنجاح المخلل والحفاظ عليه مدة أطول مثل الملح الخشن والخل.

ودائماً كانت المائدة السورية التي تحفل بكل أنواع الطعام والطيبات، مائدة لا تضاهيها موائد الشعوب، وطعامهم يشمل كل أنواع الخضار التي قد لا تتوفر في الشتاء، فوجدوا أنه من الواجب أن يحفظوا أنواعاً من الطعام بمختلف الأشكال والطرق، لتكون ذخيرة يستعينون بها في أيام الشتاء وعند قلة المواد الغذائية.

كانت مونة السوريين تشمل المخللات والخضراوات والبقوليات والمربيات والحبوب والنباتات والسكر والزهور والأعشاب ويتم تخزين كل ما يمكن تخزينه في ذلك المكان الذي يُسمّى «بيت المونة».

أصل كلمة مخلل: هي كلمة طرشي كلمة فارسية تعني الثمار المملحة، وهي مستمدة من كلمة «طرشة» بمعنى الإناء الذي يوضع به الخضراوات أو الفاكهة التي تم تخليلها.

ومعنى «مخلل» فأصلها عربي وتعني الثمار الموضوعة في الخل والملح حتى تخللها، وباليونانية القديمة تورسي.

وقد اعتاد السوريون على وجبة الفطور وخاصة يوم الجمعة جانب الفول والفلافل وضع المخللات بأنواعها على مائدة الإفطار، وهي تقاليد قديمة ودائمة حتى الآن .

يعدّ المخلل السوري بأنواعه من أشهى وأطيب أنواع المخللات حيث تحتوي المخللات على فيتامين «C, K, A»، وتمد الجسم بمعدن الحديد والبوتاسيوم والكالسيوم، إضافة إلى احتوائها على عناصر غذائية مختلفة من الدهون والكربوهيدرات والبروتينات والألياف، وتخلو من الدهون المشبعة والكوليسترول.

ومن أنواع المخللات السورية: مخلل اللفت- الباذنجان – الخس صغير الحجم- الخيار – الحصرم – الفليلفة بأنواعها- مخلل مشكل من الجزر- البروكلي- الجانرك – العوجا…

ومقابل بعض الفوائد التي ذكرناها لا يخفى أن للمخللات أضراراً كبيرة في حالات الإكثار منها ارتفاع ضغط الدم حيث إنها تحتوي على أكثر من ثلثي الكمية المثالية من الصوديوم التي يجب أن يتناولها الشخص البالغ طوال اليوم.

وهذا يجعل المخللات من الأغذية التي قد تشكل خطراً على مريض ضغط الدم.

كما تؤدي إلى ضعف العظام، لأنه يمكن للصوديوم الموجود في المخلل أيضاً أن يسبب ارتشاح الكالسيوم من العظام، ما يمكن أن يسبب ضعفها ويزيد من خطر الإصابات بكسور في العظام.