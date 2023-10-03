موسكو: مستوى تمثيل روسيا في قمة «آبيك» شأننا نحن وليس شأن أميركا

تشرين- وكالات:

أكد السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف أن روسيا ستحدد بنفسها مستوى مشاركتها في قمة منتدى التعاون الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (آبيك) التي ستعقد في الولايات المتحدة.

وقال أنطونوف في بيان، نشر في حساب السفارة الروسية في واشنطن على «تيليغرام»: في ما يتعلق بإرسال الدعوات للمشاركة، واشنطن مكلفة بأداء الوظيفة الفنية، أي إعداد الوثيقة وإرسالها إلى جميع المشاركين في التجمع.

وتابع: أما بخصوص تحديد تشكيلة الوفد ومستوى التمثيل، فإن ذلك شأن روسيا.. ونحن سنحدد بأنفسنا من سيمثلنا في سان فرانسيسكو، بناء على الجدوى العملية، بعد تلقي الدعوة.

وأضاف: إن محاولة واشنطن للربط بين إرسال الدعوات لحضور قمة «آبيك» والعقوبات هي انتهاك للالتزامات الدولية للولايات المتحدة.

جاء ذلك رداً على تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر بأن الولايات المتحدة ستتخذ قرارها بشأن دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى قمة آبيك في سان فرانسيسكو، آخذة بعين الاعتبار العقوبات.

وأضاف المسؤول الأميركي: إن حضور بوتين إلى القمة غير متوقع.

جدير بالذكر أن قمة منتدى التعاون الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ الذي يجمع 21 دولة من المنطقة المذكورة، ستعقد خلال الفترة بين 11 و17 تشرين الثاني المقبل في مدينة سان فرانسيسكو الأميركية.