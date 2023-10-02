26 إصابة بالحريق الهائل الذي التهم مبنى مديرية أمن الإسماعيلية

تشرين- وكالات:

أصيب 26 شخصاً بحالات اختناق وحروق، من جراء اندلاع حريق اليوم في مديرية أمن الإسماعيلية شمال شرق العاصمة المصرية القاهرة.

وأفادت وزارة الصحة والسكان في بيان وفقاً لموقع الأهرام بأن الحريق اندلع صباح اليوم في مديرية أمن الإسماعيلية، ما أدى الى إصابة 26 شخصاً، 24 بحالة اختناق و2 بحروق.

ولفتت الوزارة إلى رفع حالة الاستعداد في مستشفيات المحافظة لاستقبال المصابين من جراء الحريق، فيما أكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور حسام عبد الغفار توافر جميع أدوية الطوارئ وفصائل الدم في مستشفيات المحافظة، وأعلنت محافظة الإسماعيلية رفع حالة الطوارئ بجميع مشافي المحافظة لاستقبال مصابي الحريق، فيما قالت مصادر طبية إنه تم إنقاذ عدد من المجندين المحاصرين في المبنى، مضيفة أن بعض المصابين حالتهم حرجة.

وفي ساعات الفجر الأولى كان قد اندلع حريق هائل في مقر مديرية أمن الإسماعيلية شمال شرق القاهرة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماده، بعد أن دفعت بهذه القوات بعشرات من سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق لإخماده، فيما دفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى، كما شاركت سيارات الإطفاء التابعة للجيش في عمليات إخماد الحريق.

وأشارت وسائل إعلام مصرية إلى أن الحريق الذي اندلع حوالي الساعة الرابعة صباحاً وامتد في كل المبنى أدى سقوط أجزاء من المبنى المحترق.

وانتشر العديد من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي ترصد أصوات استغاثة من داخل المبنى، كما أظهر فيديو آخر سقوط شخص من أعلى المبنى.