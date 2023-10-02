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تزامناً مع «الشهر الوردي».. «الصحة» تبدأ حملة توعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي

تشرين – دينا عبد:
تزامناً مع قدوم شهر تشرين الأول بدأت وزارة الصحة بتنفيذ حملة توعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، الذي يُعد أكثر أنواع السرطانات شيوعاً لدى النساء، حيث تتزامن الحملة مع فعاليات الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي (الشهر الوردي)، الذي يُقام في تشرين الأول من كل عام.
وأشارت مسؤولة الصحة الإنجابية في مديرية صحة دمشق الدكتورة سوزان شمس الدين إلى أن الحملة تهدف إلى تشجيع النساء من عمر 40 سنة فما فوق على الكشف المبكر لما له من أهمية، فهو الوسيلة الأساسية والأكثر جدوى اقتصادية لكشف المرض في مراحله الأولى حيث تصل نسبة الشفاء فيها إلى أكثر من ٩٥%، مؤكدة أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، لإنه يسهم في خفض معدل الوفيات.
وأوضحت الدكتورة شمس الدين أن السيدة بإمكانها أن تقوم بالفحص الذاتي بعمر العشرين، ومن الضروري مراجعة الطبيب في حال لاحظت أي ندبة أو كتلة أو إذا أحسّت بأي ألم، هذا وتعمل (الصحة) جاهدة على تصحيح هذا المفهوم الخاطئ من خلال الحملات التي تقوم بها، وشرح مفهوم أن الكشف المبكر بجهاز الماموغرام يكتشف الأورام في مراحلها الأولى قبل ظهور الأعراض والإحساس بها، لافتة إلى أن العيادات وأجهزة الفحص آمنة، ويتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع، منوهة إلى أن الحملة موزعة على (٣٣ مركزاً)، حيث يوجد جهاز التصوير الماموغرام في كل من مراكز أبي ذر الغفاري في منطقة المزة إضافة إلى مركز زهير حبي في منطقة الجبة ومشفى الزهراوي وابن النفيس.
ولفتت د. شمس الدين خلال حديثها إلى أن سرطان الثدي أكثر أنواع السرطانات شيوعاً، ويعدّ الأول عند النساء عالمياً، مبينة أن هناك حالات يتم اكتشافها في مراحل متأخرة، والسبب الرئيس يعود لتأجيل الكشف المبكر واعتقاد السيدات بأن عدم ظهور الأعراض يعني عدم وجود المرض.
يذكر أن حملة «الشهر الوردي» للكشف المبكر عن سرطان الثدي بدأت في الأول من شهر تشرين الأول وتستمر مدة شهر، وكل المراكز الصحية والمستشفيات تستقبل السيدات من الساعة التاسعة صباحاً يومياً.
وقامت وزارة الصحة مع مديرياتها والمراكز الصحية بتصميم «إنفوجرافيك» توعوي بهدف التقليل من الإصابة بسرطان الثدي، من خلال اتباع عدد من النصائح، منها الكشف بالماموغرام كل سنة في عمر 40 سنة فما فوق، والكشف المبكر لعمر 20 سنة في حال وجود تاريخ عائلي لهذا المرض، وممارسة النشاط البدني بما لا يقل عن 30 دقيقة يومياً وتناول الغذاء الصحي الغني بالخضراوات والفاكهة، والحفاظ على وزن طبيعي.

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