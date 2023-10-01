مجلس الشعب يجري انتخابات مكتبه السنوية وصباغ يفوز بمنصب رئيس المجلس

عقد مجلس الشعب اليوم جلسته السادسة من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث، والمخصصة لإجراء انتخابات مكتب المجلس السنوية وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس.

وبنتيجة الانتخابات فاز عضو مجلس الشعب حموده صباغ بمنصب رئيس المجلس، كما فاز كل من الأعضاء محمد أكرم العجلاني بمنصب نائب رئيس المجلس، وسلوم السلوم وميساء صالح بمنصبي أميني سر المجلس، وفايزة العذبة ومحمد سليمان الأبرش بمنصبي مراقبي المجلس.

وفي كلمة له عقب فوزه، أعرب صباغ عن شكره لأعضاء المجلس على ثقتهم، مؤكداً أنه سيتابع مع أعضاء مكتب المجلس أداء مهامهم بكل صدق وأمانة بالتعاون مع جميع أعضاء المجلس لمواصلة العمل والمضي قدماً في ممارسة دورهم التشريعي والرقابي، بما يتوافق مع أحكام الدستور والقوانين والنظام الداخلي للمجلس.

وعبر رئيس المجلس عن أمله بالوصول إلى أفضل النتائج الممكنة من خلال المجلس بما ينعكس بشكل إيجابي على حياة المواطن الذي يشكل البوصلة لأعضاء المجلس، وقال: هذا ما يتطلب منا جميعاً العمل الدؤوب بكامل طاقاتنا لتحقيق ما يصبو إليه بلدنا وشعبنا الذي نعتز بتمثيله في هذا المجلس، وهو يستحق منا الكثير متخذين من توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد دليلاً وهادياً لنا.

وتوجه صباغ بالتحية للشعب السوري الوفي والجيش العربي السوري البطل، والقائد الرمز السيد الرئيس بشار الأسد، وبتحية الإجلال والإكبار لأرواح شهداء سورية الأطهار، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ12 من ظهر يوم غد الإثنين.