التعليم العالي تصدر توضيحاً بشأن الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية من إدلب

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن جميع الطلاب من حملة الشهادة الثانوية للفرعين العلمي والأدبي من كل المحافظات يحق لهم التسجيل وفق رغباتهم ووفق الحدود الدنيا المتاحة، وبالجامعة التي يرغبون بها، ويكون دوامهم بالجامعة التي قبلوا بها.

وأوضحت الوزارة في تعميم أصدرته اليوم أنه بالنسبة للطلاب من أبناء محافظة إدلب من حملة الشهادة الثانوية من إدلب حصراً، والذين يرغبون بالتسجيل في أي جامعة عدا إدلب يسجلون ويداومون في الجامعة التي قبلوا على مقاعدها.

أما الطلاب من حملة الشهادة الثانوية فرع إدلب والراغبون بالتسجيل على رغبات بجامعة حلب فرع إدلب فيكون دوامهم حصراً في الجامعة الأم في حلب، وذلك للطلاب المستجدين بدءاً من العام الدراسي 2023-2024.

وأشارت الوزارة إلى أنه بالنسبة للطلاب القدامى المستضافين في الجامعات الأخرى فهم مستمرون بالاستضافة.