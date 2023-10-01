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المقداد يقدّم التعازي بضحايا حادث حريق الحمدانية

قدّم وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد اليوم واجب العزاء بضحايا حادث حريق الحمدانية المروع الذي وقع في محافظة نينوى شمال العراق، وذلك في مقر السفارة العراقية بدمشق.
ونقل الوزير المقداد التعازي الحارة إلى الشعب العراقي والقيادة العراقية باسم الشعب السوري وحكومته وقيادته، وقال في تصريح للصحفيين: “إن المصاب الذي حل بأهل نينوى هو مأساة لكل السوريين لأنه لا يوجد أي فرق بين السوريين والعراقيين فنحن نعاني جميعاً في البلدين الشقيقين من مشاكل الإرهاب والعقوبات والتدخل في الشؤون الداخلية، إضافة إلى الجوانب الإنسانية المرتبطة ببعضها”.
وأكد المقداد وقوف سورية إلى جانب العراق وشعبه الشقيق واعتزازها بعلاقاتها النبيلة معه، مضيفاً: “نحن كنا ومازلنا وسنبقى دائماً شعباً واحداً في المشاعر والأفراح والأتراح، ونرجو من الله عزَّ وجلّ ألاّ يصيب العراق مكروه”.

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