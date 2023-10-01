ناشئو تايكوندو الكرامة أبطال الأندية السورية

تشرين – إسماعيل عبد الحي:

أحرز فريق نادي الكرامة للتايكوندو بطولة أندية سورية لفئة الناشئين والناشئات التي أقيمت بدمشق بمشاركة 37 نادياً من مختلف المحافظات السورية بعد منافسات قوية وندية استطاع فيها نادي الكرامة إحراز المركز الأول وبجدارة برصيد 3 ميداليات ذهبية و 3 ميداليات فضية وميداليتين برونزيتين من ست مباريات، وكانت الميداليات من نصيب يعرب سعود ذهبية وزن 41 كغ ونايا شيحا ذهبية وزن 59 كغ وسيلين سعود ذهبية وزن 44 ومقداد عيسى فضية وزن 65+كغ وبتول الخطيب فضية وزن 55 كغ وجنى داود فضية وزن 41 كغ وأحمد دبجان برونزية وزن 45ك وأخيراً تالا حماد برونزية وزن 50 كغ.

ويدرب الفريق تمام النقري ويساعده فيصل اليوسف، وشارك في البطولة تحكيمياً كل من زينب صالح ومحمد نور عبد الصمد.