نتيجة خلاف عائلي.. صهر يقتل «حمويه» بالرصاص والقنابل في منطقة الغاب..!

تشرين:

ورد إخبار إلى شرطة منطقة الغاب بحماة من مشفى السقيلبية الوطني بدخول كل من الطبيب عصام هوشة وزوجته المدعوة رجاء الأحمد مفارقين للحياة، وإصابة كل من ولديهما (ريما) و(زين) وزوج ابنتهما المدعو (أحمد.ع) إصابات بليغة، بشظايا متفرقة في جميع أنحاء الجسـم.

وحسب بيان لوزارة الداخلية، فقد توجهت على الفور دوريات من شرطة منطقة الغاب ومركز الأمن الجنائي إلى المكان، وبالتحقيق الأولي تبين إقدام زوج ابنة الطبيب المدعو (أحمد.ع) على إطلاق النار، ورمي قنبلة يدوية، وتفجيرها في منزل الطبيب عصام الكائن في قرية حورات عمورين، التابعة لمنطقة تل سلحب بحماة، ما أدى إلى وفاته مع زوجته وإصابة ولديه وزوج ابنته مُطلق النار وذلك بسبب خلافات عائلية.

وأضافت الداخلية: تمت مصادرة البندقية الحربية، وثلاث قنابل يدوية من مكان وقوع الحادثة، والتحقيقات مازالت مستمرة.