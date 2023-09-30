في الذكرى الـ 55 لتأسيسها… منظمة اتحاد شبيبة الثورة: مستمرون في تعزيز دور الشباب وتمكينهم

تشرين – مايا حرفوش:

أكدت منظمة اتحاد شبيبة الثورة أنها مستمرة بأداء دورها في تعزيز دور الشباب وتمكينهم في المجتمع، وفي عملية التنمية ومسيرة البناء وإعادة الإعمار.

وأوضحت المنظمة في بيان لها بمناسبة الذكرى الـ55 لتأسيسها وحصلت «تشرين» على نسخة منه، أنها عملت منذ تأسيسها عام 1986 على تنشئة جيل الشباب وإعدادهم وتأهيلهم وتثقيفهم وتوعيتهم وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية والقومية، وبما ينسجم مع ميولهم وتطلعاتهم ومواهبهم وقدراتهم وإبداعاتهم.

ونوهت المنظمة أنها واصلت أداء دورها الوطني والقومي خلال مواجهة آثار الزلزال المدمر الذي تعرضت له سورية في السادس من شباط الماضي، وفتحت مقرات المنظمة في المحافظات المنكوبة لاستضافة الأهالي المتضررين، وتقديم المساعدة اللازمة لهم، واستنفار كل الإمكانات التي تصب في هذا المنحى بالتنسيق مع بقية المؤسسات الوطنية، فضلاً عن إقامة الأنشطة التدريبية والتوعوية التي اقتضتها الحاجة إلى كوادر مدربة لفرق الإنقاذ التي عملت على مدار الساعة لمواجهة آثار الكارثة.

ولفتت منظمة اتحاد شبيبة الثورة في بيانها إلى أنها ستبقى وفية لأهداف حزب البعث العربي الاشتراكي، ولمبادئ حماية وصون وحدة وسيادة واستقلال الوطن، ومواجهة كل قوى الإرهاب والهيمنة والاحتلال، وتحرير كل شبر من تراب الوطن الغالي سورية.