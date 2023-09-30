النواعير بمواجهة دير عطية في يد الشباب

تشرين- هيثم العلي:

تنطلق اليوم الجولة الثالثة من دوري كرة يد الشباب الذي تستضيفه صالة ناصح علواني في محافظة حماة حتى الثاني من تشرين الأول القادم.

واليوم يلتقي أهلي حلب مع اليقظة في تمام الساعة الرابعة عصراُ، كما يواجه الطليعة فريق الفتوة في السادسة مساء وفي سهرة الليلة في الثامنة مساء النواعير يلاقي دير عطية.

نبدأ من حيث انتهينا النواعير وضع قدمه في إحراز اللقب بعد تجاوزه جاره الطليعة في ديربي حماة أمس بفارق 6 أهداف وبواقع 30 مقابل 24 هدفاً في لقاء أمتع فيه الطرفان الجمهور الذي حضر لمؤازرتهما، الأزرق كان الأفضل منذ البداية، إنه يريد الفوز الذي لم يكن سهلاً بوجود منافس عنيد مثل الطليعة الذي لعب بطريقة حماسية وكان نداً لجاره الذي ابتسم له الحظ في نهاية المطاف.

وفي اللقاء الثاني الذي لا يقل أهمية عن سابقه في ديربي دير الزور تمكن اليقظة من الانتفاض بعد خسارته الأولى مع النواعير في مباراة لم تكتمل وحقق فوزاً على جاره الفتوة حديث العهد بفارق 5 أهداف وبنتيجة 29 مقابل 24 هدفا.

أما في اللقاء الثالث فقد عوّض دير عطية خسارته الأولى كذلك أمام الطليعة بفوز على أهلي حلب بفارق 5 أهداف 26 مقابل 21 هدفاً.

آراء من البطولة

مهند الفتيح مدرب شباب الفتوة أكد أن الفرق المشاركة من نخبة الفرق السورية، والفتوة فريق حديث العهد ، وأضاف نريد الخروج بصورة طيبة تتزامن مع عودة كرة اليد السورية لمسارها الصحيح.

بدوره رضوان الجرو مدرب شباب اليقظة نوه بأن فريقه يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين ترافق ذلك مع فترة تحضير قصيرة ، والتدريب في شبه صالة على أرضية بلاط، لذلك نتمنى الاهتمام أكثر وصيانة الصالة إن أمكن لتكون مكاناً صالحاً لتدريب فرقنا الرياضية فيها.

وأخيرا مهند الحرفي مدرب شباب دير عطية وعضو اتحاد سابق قال: قدمنا مباراة كبيرة أمام أهلي حلب أمس واليوم نحن على موعد مع النواعير الفريق الأقوى والمرشح لنيل اللقب، نتمنى أن يقدم لاعبونا أفضل ما لديهم ولا سيما أن الفوز أمس سيعطيهم حافزاً أكبر بعد الأخطاء التي حصلت في اللقاء الافتتاحي أمام الطليعة الكبير، فلاعبونا كانوا ضائعين واليوم نتمنى أن يكون التعويض والفوز ومن ثم المنافسة على اللقب.