الشعلة يكرم أبطاله بكرة اليد لفئة الناشئين

تشرين- هيثم العلي:

كرمت إدارة نادي الشعلة فريق ناشئي النادي بكرة اليد الذي أحرز المركز الثاني على مستوى القطر لهذا العام، وشمل التكريم الجهازين الإداري والفني وجميع اللاعبين..

في بداية حفل التكريم رحب رئيس النادي الكابتن أيهم المسالمه بالحضور وقدم التهنئة والتبريك باسم مجلس إدارة النادي وكوادره بألعابه وفئاته كافة لفريق الناشئين للإنجاز الذي حققه باحتلاله المركز الثاني على مستوى القطر..

بعد ذلك جرت مراسم تكريم اللاعبين والجهازين الفني والإداري للفريق بجوائز مالية..

حضر حفل التكريم رئيس اللجنة التنفيذية بدرعا الرفيق جهاد المصري وأعضاء اللجنة التنفيذية: غسان الصياصنة و فراس الصباغ وعضو قيادة شعبة المدينة للحزب الرفيق شواخ علوه وعضوا الاتحاد السوري لكرة اليد السيدان : إبراهيم النابلسي ومنذر الفاعوري وعدد من خبرات كرة اليد في النادي ومجلس إدارة النادي..

ساهم بتكريم الفريق عضو مجلس إدارة نادي الشعلة الكابتن عماد أبو زريق.

وبعد الانتهاء من حفل التكريم تمت مناقشة واقع كرة اليد في النادي بكل فئاته وما يعترض اللعبة من صعوبات ومشاكل وكيفية تجاوزها وسبل النهوض بهذه اللعبة لتبقى متألقة كما عهدناها دائماً، فالنقاشات كانت جادة وهادفة من أصحاب الشأن هدفها مصلحة اللعبة في النادي بعيداً عن التكتلات والمصالح الشخصية واتسمت هذه النقاشات بالصراحة والشفافية، لكن الأمور مهما كانت صغيرة أو كبيرة لا يمكن أن تحل بجلسة نقاش واحدة حيث تمنى الجميع أن تتكرر مثل هذه الجلسات الهادفة والمفيدة في مقر النادي وفق مواعيد يتفق عليها فيما بعد.

الكابتن أيهم المسالمة رئيس نادي الشعلة أكد لتشرين أهمية التكريم لتحفيز اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم لعمل بصمة وإنحاز يضافان إلى خزائن النادي بعد غياب طويل.

وتابع: مجلس الإدارة أخذ على عاتقه تذليل الصعوبات جميعها أمام سير ألعاب النادي للظهور بأحسن صورة في مشاركاتنا على المستوى المحلي الذي يجب ألا نغيب عنه مهما كانت الأسباب.

وختم المسالمة: كل الشكر للخبرات التي لبت الدعوة وحضرت وناقشت وساهمت بأرائها وأفكارها بما يخدم مصلحة كرة اليد بنادي الشعلة وهذا دليل واضح على عشقهم ومحبتهم لناديهم أولاً وللعبة كرة اليد ثانياً.