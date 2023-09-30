انخفاض واضح على درجات الحرارة وأمطار متوقعة على المنطقة الساحلية والشمالية الغربية

تشرين:

يطرأ انخفاض واضح وملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي، يترافق بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكلٍ عام، يتحول إلى غائم في المنطقة الساحلية والشمالية الغربية، وتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر تترافق بالرعد أحيانا، فيما يكون الجو سديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية.

كما يكون الجو مائلاً للبرودة ليلاً في أغلب المناطق، وبارداً في المرتفعات الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة في المناطق الغربية صباحاً، وتشكل ضباب خفيف في أجزاء من المنطقة الوسطى.

الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطه تتجاوز سرعتها 70 كم/سا، وخاصة في المنطقة الجنوبية والوسطى تثير الغبار في تلك المناطق، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

غداً… توالي درجات الحرارة انخفاضها التدريجي لتصبح أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذه الفترة من السنة، ويكون الجو غائما جزئياً إلى غائم ماطر، وخاصة في المناطق الساحلية والشمالية الغربية والوسطى وبعض المناطق الجنوبية، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد أحيانا، وخاصة على المناطق الساحلية.