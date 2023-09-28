سلة الكرامة تعاقدت مع عشرة لاعبين وهادي درويش لقيادة الفريق ….

حمص – إسماعيل عبد الحي

أيام قليلة تفصل إدارة نادي الكرامة عن إعلان التعاقد مع المدرب الوطني هادي درويش لقيادة الفريق الأول في دوري كرة السلة المقبل وعموماً حجزت سلة الكرامة في الموسمين الماضيين مكاناً لها بين الأقوياء لتتصدر الفرق قبل عامين موسم 2021 ورغم الإمكانيات الكبيرة إلا أنها تراجعت العام الماضي وتحاول إدارة نادي الكرامة اليوم ممثلة بالدكتور عهد خزام إعادة السلة لألقها من خلال التعاقد مع عشرة لاعبين من خيرة اللاعبين السوريين مع إمكانية التعاقد مع لاعبين أجانب .

الكابتن أسامة دراق السباعي عضو مجلس الإدارة المشرف على اللعبة أشار إلى أن الهدف من التعاقد هو حجز مكان بين الأربعة الكبار منوها بأن التعاقدات كلها كانت حسب طلب المدرب والاختيار مرسوم بدقة لتعزيز المراكز وعن المبالغ المرصودة قال :هذه المسألة لدى رئيس النادي منوهاً بوجود عدد من السبونسرات تقدم بها أصحاب فعاليات اقتصادية يمكن أن تغطي جزءا من التكلفة مع الاستثمارات ودعم المحبين ونطمح أن تكون سلة النادي بخير، وتقوم استراتيجية النادي للفريق الأول على البقاء بين الفرق المنافسة على لقب الدوري ومسابقة الكأس، وهذا يحتاج إلى خطة إعداد وتدعيم صفوف الفريق بأفضل اللاعبين ورفد النادي لاحقاً بلاعبين جيدين وفي الأيام القليلة القادمة سيُعلن عن الكوادر الجديدة للفئات العمرية ونطمح للظهور الجيد لفرق قواعدنا وهناك خطة لأن ندعم المواهب المميزة بتمرينات فردية لمحاولة صقلها وتنمية مواهبها ورأى أن اللاعب الأجنبي له فوائد فنية كثيرة ويعطي في المباريات الدوري الكثير من الإثارة والجمالية والقوة الفنية، لكننا كنا نفضل وجود أجنبي واحد على أرض الملعب خلال الموسم المنتظم لتخفيف الأعباء المادية على النادي عموماً…

وعن دوري فئة الـ21 قال السباعي :سيكون دورياً منتظماً مثل دوري الرجال، ما يعطي جمالية للدوري ويعطي مجالاً للاعبين الشبان لإثبات أنفسهم في حين سيكون دوري الـ18 على شكل مجموعات ثم نهائي من الفرق المتأهلة عن المجموعات ونظامه مقبول، في حين دوري الناشئين نتمنى أن تقام أدوار نهائية لهم وعدم الاكتفاء بدوري المجموعات لأجل منح هذه الفئة العمرية حقها من الاحتكاك واللعب وهي الفئة الأهم من حيث إمكانية تطورها، لكن وجهة نظر اتحاد السلة هي محاولة تخفيف الأعباء المادية عن الأندية.

واخيراً قال السباعي نسعى كي نحقق نتائج جيدة ونحافظ على سمعة السلة الكرماوية كما السنوات الأخيرة والبقاء بدائرة الفرق المنافسة وخصوصاً مع قوة الفرق وتعزيزها لصفوفها ووجود اللاعبين الأجانب الذي سيمنح الفرصة للفرق بأن تعوض نواقصها المحلية.

وعن التعاقد مع المدرب هادي درويش قال :يفترض الإعلان عن اسم المدرب بداية الشهر القادم وسيكون الأمر حينها رسميا .