حفل تكريم ليد ناشئي الشعلة اليوم

تشرين- هيثم العلي:

تقديراً لإنجازه بإحراز المركز الثاني على مستوى القطر يقيم مجلس إدارة نادي الشعلة الرياضي بدرعا اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة مساءً في مقر النادي في الصالة الرياضية بمناسبة حفل تكريم لفريق ناشئي كرة اليد.. وستتم دعوة خبرات كرة اليد بالنادي لحضور هذا الحفل.

من جهة ثانية تتابع كوادرنا الكروية هذا الأسبوع وجودها في الملاعب الخضراء ضمن دوري الدرجة الممتازة للشباب في أسبوعه الثاني، الكابتن عبدالسلام النصيرات سيكون مقيم حكام مباراة شباب الشرطة والنواعير المقررة يوم السبت القادم 2023/9/30.. وسيقود الحكمان مالك الحلقي وفادي الصالح لقاء شباب الشرطة والنواعير المقررة يوم السبت القادم على ملعب المحافظة ضمن الدوري الممتاز .

في الطرف المقابل جدد الاتحاد العربي السوري لكرة القدم الثقة للكابتن محمد المسالمه عضواً في لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد العربي السوري لكرة القدم وهي إحدى أهم اللجان الرئيسية المنبثقة من الاتحاد، وهي اللجنة المسؤولة عن فرض العقوبات بحق المخالفين من الأندية واللاعبين في الدوري العام..