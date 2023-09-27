معرض «عمّرها 2023».. آفاق جديدة للتعاون بين الشركات المحلية والخارجية

تشرين – نور ملحم:

افتتح معرض إعادة إعمار سورية «عمّرها 2023» مساء اليوم بنسخته الثامنة في مدينة المعارض والأسواق الدولية، بمشاركة 183 شركة من الدول العربية والإقليمية الصديقة، والذي يُقام برعاية وزارة الأشغال العامة والإسكان، وبتنظيم من مؤسسة الباشق للمعارض.

ويهدف المعرض الذي يستمر لغاية الأول من شهر تشرين الأول القادم إلى تأمين مستلزمات إعادة الإعمار وتقديم اختراعات وتكنولوجيا ومنتجات جديدة في هذا المجال لأصحاب القرار في القطاعين العام والخاص، فضلاً عن فتح آفاق التعاون والتواصل بين الشركات المحلية والخارجية، وتوجيه بوصلة رأس المال نحو الاستثمارات التي تحتاجها سورية في مرحلة الإعمار .

وفي تصريح للإعلاميين أكدّ وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أنّ معارض مواد البناء هي بمثابة منصة لعرض المنتجات المتوافرة في الأسواق المحلية، أو التي يمكن أن تتوافر من خلال عروض الشركات المحلية والعربية والأجنبية مشيراً إلى وجود تطور من حيث المواد المعروضة والإنتاج المحلي لمواد البناء هذا العام.

محافظ دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي أكدّ أنّ المعرض يعدّ فرصة لتبادل الخبرات بين الشركات المُشاركة، والتي ستساهم في مرحلة إعادة الإعمار في سورية، كما أنّه يشكّل جسراً للتواصل فيما بينها والاطلاع على التطورات الحاصلة على مواد البناء المستعملة خلال الفترة القادمة.

من جانبه أكدّ مدير عام مؤسسة الباشق تامر ياغي أنّ المشاركات الكبيرة والفعّالة للشركات العربية والإقليمية والدولية في دورته الثامنة من عمّرها ما هي إلّا رسالة للعالم أجمع على انتصار الدولة السورية، والبدء بإحداث فجوة في جدار العقوبات الاقتصادية الجائرة والظالمة الموجهة ضد الجمهورية العربية السورية.

يُذكر إنّ المعرض يتضمن ورشات عمل بحضور رجال أعمال وباحثين ومختصين دوليين ومحليين، كما يتيح فرصة التّعرف على التقنيات والتكنولوجيا الجديدة لإعادة الإعمار.