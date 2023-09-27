الهيئة الروحية لطائفة المسلمين الموحدين الدروز تؤكد على وحدة الوطن والثقة الكبيرة بالقيادة وتتبرأ من كل ساعٍ للعبث والفساد وسفك الدماء

تشرين:

أكدت الهيئة الروحية لطائفة المسلمين الموحدين الدروز في بيان تلاه فضيلة العلامة الشيخ أبو صالح عبد الوهاب أبو فخر بتفويض وتكليف من الهيئة الروحية أنها مع الوطن ووحدته وعزته ليبقى شامخاً وأن ثقتها بالقيادة كبيرة وهي أهل لتلبية مطالب أبنائها مشددة على ضرورة أن يكون الجميع على درجة كبيرة من الحيطة والوعي والحذر الشديد في مواجهة ما يحيكه الأعداء المتربصون من مكائد وفتن وبلبلة في النفوس والتي تؤدي بدورها إلى زعزعة الوحدة والصف والنسيج التوحيدي والاجتماعي ونسف القيم و المبادئ الأخلاقية.

وقالت الهيئة الروحية: نعلن البراءة من كل من يستحسن العبث والفساد والدمار وسفك الدماء فهذه الأفعال خارجة عن سمات مذهبنا التوحيدي الشريف و لنحذر من بعض المأجورين والمرتبطين خارجياً من أعمال سيئة هدفها زعزعة الأمن والأمان وإشعال الفتنة.

وفيما يلي نص البيان:

بيان صادر عن الهيئة الروحية بتاريخ 19 / 9 / 2023 لفضيلة العلامة الشيخ أبو صالح عبد الوهاب أبو فخر بتفويض وتكليف من الهيئة الروحية لطائفة المسلمين الموحدين الدروز بعد مباركة وتوقيع المشايخ الأجلاء من غالب سواس المجالس في جبل العرب.

وحرر هذا البيان في تاريخ 19 / 9 / 2023 وتم التأخير في نشره لبعد ما تم التوقيع والمباركة من قبل الهيئة الروحية لطائفة المسلمين الموحدين الدروز في جبل العرب عامة.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المتفضل على أهل طاعته بدوام التوفيق والهداية والنصرة العالم بهواجس الأوهام ومعيوبات الغيوب المطلع على سائر النفوس وضمائر القلوب والموفق لمن أتى إلى الحق وطريقه المستقيم أما بعد:

فإنه لما اشتدت الظلمة وكثرت الأقاويل والتطمت أمواج بحر الفتن بتشعب الفرق وتنوع الأضاليل استدعت الضرورة ليكون لأهل الدين والهيئة الروحية من مشايخنا الأعيان الأجلاء وأركان البلاد الشرفاء كلمة حق مبينة على الحقيقة وقول الصدق لتنور الطريق التي ورثها جبلنا الشامخ الأشم عن مشايخنا الطهرة وسلفنا الصالح من إرث عريق يطفئ نار المحنة ويكشف عن القلوب الغمة والظلمة.

هذا وبعد مشاورة مشايخ الدين في البلاد والهيئة الروحية من مشايخنا الأعيان الذين عليهم الاعتماد تمت الموافقة على هذه الكلمة المضيئة للدروب الشافية للنفوس والقلوب لتدرأ الذمة أمام الله تعالى علام الغيوب ووليه المصطفى كاشف الغموم والكروب ونسأله العفو والمغفرة إنه رؤوف منان وهذا نص البيان وموقع عليه العديد من مشايخنا الأعيان:

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الموافق لمن أطاع واتبع والصلاة السلام على أفضل أعداده القائم بأمره.

إلى أهلنا وإخواننا وأبنائنا المسلمين الموحدين الدروز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: أما بعد نحن نعلم أن الخلاف يهدم الرأي فالشيطان يضل والنفس الأمارة بالسوء تغل بالأمانيه وتفسح لصاحبها المعاصي وتوعد الإظهار و تقحم أهلها النار ولا يظنن أن من ظفر بالإثم ظفره دائم فالغالب بالشر مغلوب ظالم فمن تصارع مع الحق صرعه منذ فجر التاريخ اتسمت الطائفة التوحيدية النوارنية العرفانية بالمكارم الأخلاقية والفضائل العفية وتكرست في عاداتها وتقاليدها الكرامة والعفة الأبية فكانت العفة شيمة أهلها والبطولة والشجاعة والإقدام والرجولة عنوان شبابها والحكمة والمعرفة والوقار والهيبة ميزة شيوخها كل ذلك ثمرة تعاليمنا الدينية والأخلاقية و نقاء العنصر واتباع منهج ومسلك السلف الصالح المستمد من أصول مقدساتنا التوحيدية.

وفي هذا الوقت الصعب وبعد تفشي الكثير من المخالفات والأمور المستهجنة والمفاهيم الخاطئة فإننا نهيب بأبناء العشيرة المعروفية بأن يكونوا على درجة كبيرة من الحيطة والوعي والحذر الشديد في مواجهة ما يحيكه المتربصون من مكائد وفتن وبلبلة في النفوس والتي تؤدي بدورها إلى زعزعة الوحدة والصف والنسيج التوحيدي والاجتماعي ونسف القيم و المبادئ الأخلاقية فعلينا بوحدة الكلمة.