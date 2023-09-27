(تَاريِخُ تِجَارةِ حلبَ) يحصُل على مُوافَقَةِ طِباعتِهِ في السعوديَّةِ

تشرين:

صَدَرت مُنذُ عِدةِ أيامٍ مُوافقةُ الهَيئةِ العامةِ للِإعلامِ وَمَكتبةِ الملك فَهد في الرِّياضِ على إصدارِ وَطباعةِ كتابٍ بعنوان:

العلاقاتُ الاقتصاديةُ بين المملكةِ العربية السعودية والجمهورية العربية السورية، إلكترونياً وورقياً، من تأليفِ وإعداد الأستاذ الدكتور/ أحمد عبد الرزاق السيد عمر، أستاذ جامعي وعضو هيئة التدريس، والمستشار الإعلامي أحمد عزّالدين نابلسي من سورية.

ويهدف الكتابُ إلى إلقاء الضوء على الأسس والمفاهيمَ والخصائصَ الرئيسة الّتي تقوم عليها العلاقاتُ الدولية الاقتصادية بين الدول عامةً وبين المملكة العربية السعودية وسورية، وأهمية هذه العلاقات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وتعزيزُ أواصر التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين.

وتناول (الدكتور سيد عمر) في القسم الأول من الكتاب عدداً من المسائل والقضايا المحورية والرئيسة في مسار الاقتصاد الدولي، باعتباره حقلاً ومساراً دراسياً معرفيَّاً يرجع بعضها إلى العهد القديم وباعتبارها سلوكاً ونشاطاً وممارسةً أصبحت تأخذ بها أكثرُ المجتمعات والمنظمات والدول بمختلف أطيافها مهنياً وتجارياً وصناعياً وزراعياً وإدارياً، وفي كل المجالات.

وتناول القسمٌ الثاني الجانبَ التاريخيَّ للتجارة من خلال كتاب:

(تاريخ تجارة حلب)

الذي صدر في سورية والذي يغطي موضوع تجارة حلب تاريخياً وتوثيقاً محلياً وعربياً ودولياً على نحوٍ واسع في الأسواق والخانات والقيسريات، وبات يعدُّ وثيقةً علميةً ومعرفيةً مفيدةً لجميع المجتمعات والدول والمنظمات والمؤسسات، ذلك لأنَّ الاقتصادَ أمرٌ ضروريٌّ لتكوين المجتمعات ودعمها.

يتألف الكتاب من ٢٧٦ صفحة بقياس ١٧×٢٤ سم متضمناً صوراً تاريخية بالأبيض والأسود وبالصور الملونة.