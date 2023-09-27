على طريقة مواطنه ميسي… إيكاردي يضيع ركلة جزاء بطريقة مضحكة

تشرين:

أهدر الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم فريق غلطة سراي التركي فرصة هدف محقق أثناء تنفيذ ركلة جزاء بطريقة مضحكة.

وخلال مباراة غلطة سراي ضد فريق إسطنبول سبور ضمن منافسات الدوري التركي احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح فريق غلطة سراي عند الدقيقة 37.

وعلى طريقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز، قرر الثنائي كريم أكتوركوجلو وإيكاردي تكرار خدعة ليو في تنفيذ ركلة الجزاء.

ويبدو أن أكتوركوجلو هو من سيقوم بتنفيذ ركلة الجزاء وبدلا من تسديدها بشكل مباشر قرر تمريرها إلى إيكاردي الذي فشل في إيداعها الشباك رغم أن حارس فريق إسطنبول سبور كان ملقيا على الأرض.

ورغم فشل إيكاردي في تسجيل الهدف على طريقة ميسي وسواريز إلا أنه عاد ليصحح الخطأ وتمكن من تسجيل هدف المباراة لفريقه في الدقيقة 42 وجاء بصناعة من أكتوركوجلو لتنتهي المباراة بنتيجة 1-0 لمصلحة الضيوف.

يذكر أن ميسي وسواريز قاما بتنفيذ تلك الخدعة خلال مباراة سيلتا فيغو في منافسات الليغا عام 2015، حيث قام ليونيل ميسي بتمرير ركلة الجزاء لسواريز الذي أسكنها في الشباك.

ورحل إيكاردي إلى تركيا العام الماضي على سبيل الإعارة، لكن النادي التركي تعاقد مع النجم الأرجنتيني بشكل دائم خلال فترة انتقالات صيف 2023 قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي.